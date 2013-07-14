کارگاه های آموزشی سبک زندگی اسلامی ویژه اساتید در خراسان جنوبی برگزار می شود/ راه اندازی پژوهشکده سبک زندگی اسلامی

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان بسیج اساتید استان در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری کارگاه سبک زندگی اسلامی کرده است، گفت: با توجه به این که اساتید و خانواده های آنها منشا تحولات زیادی در عرصه علمی و مذهبی کشور هستند برگزاری این کارگاه ها علاوه بر ترویج سبک زندگی اسلامی می تواند مبدا تحول در دانشگاه نیز باشد.

وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی سبک زندگی اسلامی درکنار جلسه های بصیرتی اعضای بسیج اساتید از اهمیت زیادی برخوردار است برهمین اساس در ایام تعطیلات تابستان سلسه کارگاه های سبک زندگی اسلامی در دانشگاه های مختلف استان برای اساتید برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج اساتید خراسان جنوبی گفت: با توجه به اهمیت مبحث سبک زندگی اسلامی سازمان بسیج اساتید به زودی پژوهشکده سبک زندگی اسلامی را در استان راه اندازی خواهد کرد.

حسینی ادامه داد: تا کنون استقبال خانواده ها ازکارگاه های سبک زندگی اسلامی خوب بوده است.

وی یادآورشد: با توجه به اینکه اساتید جز قشرهای فرهیخته در جامعه هستند برگزاری کارگاه های سبک زندگی اسلامی در میان خانواده های آنها می تواند اساتید را در جایگاه الگو سازی برای نسل جوان و قشر دانشجو قرار دهد.