به گزارش خبرنگار مهر، رحيم اسلامي ظهر یکشنبه در جمع روساي تعميرات، تداركات كالا، دبيران، و روساي كميته‌هاي خودكفايي چهار شركت بزرگ گازي كشور در شركت پالايش گاز فجر جم اظهار داشت: كميته‌هاي خودكفايي يكي از مهم‌ترين كميته‌هاي شركت‌هاي پالايشي هستند و بايد در راستاي عدم وابستگي اين كميته‌ها با هم تبادل نظر بيشتري داشته باشند.

وي، حضور نمايندگان شركت‌هاي مهم پالايشي در شركت پالايش گاز فجر جم را مهم ارزيابي و ابراز اميدواري كرد: هم انديشي اعضای شركت كننده بتواند گام مهمي در راستاي خود كفايي برداشته شود.

مديرعامل شركت پالايش گاز فجر جم در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به مجوز استفاده از كالاي ساخت پالايشگاه‌ها، تصريح كرد: مي‌بايست برنامه‌ريزي‌ها به گونه‌اي باشد كه اين مسله در اولويت قرار گيرد.

وي افزود: چنانچه در مجوز استفاده از كالاهاي ساخت پالايشگاه‌ها تعلل شود بي‌شك انگيزه كاركنان و سازنده گان كالا در ادامه ساخت و توليد كالا كم رنگ مي‌شود.

اسلامي در مورد اعتماد به كالاهاي ساخت شركت‌هاي پالايشي نيز گفت: اين اعتماد قدرت رقابت و بهره‌‌وری را بالا مي‌برد و باعث مي‌شود در چرخه توليد كالا، انحصار پيش نيايد.

وي ادامه داد: در شركت پالايش گاز فجر جم اقدامات مهمي در زمينه خودكفايي صورت گرفته است و استفاده از قطعات ساخته شده نيازمند حمايت و تضمين همه جانبه هسته مركزي كميته خودكفايي در شركت ملي گاز است.

مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در اين هم انديشي همچنين با اشاره به پراكنده‌كاري و اقدامات موازي در مسئله كميته‌هاي خودكفايي در شركت‌هاي پالايشي خواستار متمركز کردن و رهبري يكپارچه در اين مسله مهم شد.

وي پيشنهاد داد: مديريت عاليه خودكفايي در سطح ستاد ايجاد شود و نسبت به مجوز بهره برداري از كالاهاي توليد شده اقدامات لازم به عمل آيد.

اهتمام و توجه به امر بومي سازي كالاهاي مورد نياز به منظور تبادل نظر و بهينه كاوي مديريت و گردش كار فعاليت‌هاي مربوط به امور خودكفايي كالا از مهم ترين اهداف برگزاري اين هم انديشي عنوان شده بود.

در اين هم انديشي علاوه بر چهارپالايشگاه بزرگ گازي كشور(فجرجم، پارس جنوبي، پارسيان و بيد بلند) نمايندگان امور تخصصي بازرگاني ستاد شركت ملي گازايران نيز حضور داشتند.



