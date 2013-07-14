سالن تیراندازی همدان برای میزبانی کشوری محدودیت خطوط دارد/ استاندارد بودن سالن تیراندازی همدان

صالح فريدي در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر اظهار داشت: یکی از اهداف هیئت تیراندازی در همدان استعدادیابی بین نوجوانان و جوانان است که باید با یک برنامه ریزی درست و دقیق این هدف دنبال پیگیری شود.

وی اضافه کرد: از دیگر اهداف هیئت تیراندازی تلاش در رشته اهداف پروازی است.

دبير هيئت تيراندازي استان همدان بیان داشت: رشته اهداف پروازی تیراندازی نیاز به فضای زیادی دارد.

وی همچنین ادامه داد: این رشته علاوه بر فضای زیاد نیاز به سلاح های مخصوص به خود دارد که باید تامین شود و این تنها از طریق ورود بخش خصوصی صورت می پذیرد.

فریدی عنوان داشت: امسال لیگ بانوان در راه است که باید حمایت های لازم به عمل آید و در خور شان همدان باشد تا به دسته پایین سقوط نکنیم.

دبير هيئت تيراندازي استان همدان ابراز داشت: سالن اختصاصی تیراندازی دو سال است که افتتاح شده و برای تمرینات خوب و مناسب است و از آن برای مسابقات لیگ می توان استفاده کرد.

وی در پایان سخنانش یادآور شد: این سالن برای میزبانی کشوری محدودیت خطوط دارد.