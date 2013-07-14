عفت و حیای بانوان بنیان جامعه را مستحکم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش عفاف و حجاب پیش از ظهر یکشنبه با حضور سید جمال جلیلی سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین، حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران و امام جمعه موقت ورامین و دیگر مسئولان شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری ورامین برگزار شد.

سید جمال جلیلی در این نشست گفت: حجاب و عفاف به عنوان سلاحی محکم در برابر توطئه ‌های شیاطین بوده و هجمه‌ های فرهنگی دشمن در آنان تأثیری ندارد.

وی افزود: بانوان ایرانی با حفظ حجاب و عفاف در زندگی خود دشمنان را از همه توطئه‌ ها مأیوس کرده ‌اند، پوشش اسلامی، رفتار، برخورد، گفتار و بیان بانوان می تواند الگوی مناسبی برای مردم باشد.

سرپرست فرمانداری ورامین بیان داشت: خانواده اساس شگل گیری جامعه است و هرچه این بنیان بی عیب باشد، جامعه سالمتری خواهد بود.

وی ادامه داد: شکل گیری ماهیت وجودی بانوان به خصوص در بعد پرورش فرزندان می تواند آینده ایران اسلامی را تضمن کند.

جلیلی تصریح کرد: عفت و حیای بانوان و همچنین مراقبت آنان از خود در برابر گزندها و آسیب های اجتماعی می تواند بنیان جامعه را مستحکم و عاری از هرگونه انحراف کند.

وی اضافه کرد: حجاب مناسب بانوان در محیط های اداری زمینه مناسبی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

سرپرست فرمانداری ورامین عنوان داشت: اهمیت حجاب برابر است با حفظ جامعه از آسیبهای اجتماعی و حفظ حجاب و عفاف سلامت روانی خانواده‌ ها را به دنبال دارد.

وی در ادامه افزود: همه مسئول هستیم که اولاد را تربیت کنیم و به جامعه تحویل بدهیم و باید از دامنهای بانوان ایرانی اولاد متقی بار بیاید و به جامعه تحویل داه شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران نیز در این نشست گفت: امروزه با هجمه فرهنگی سراسری دشمنان جهت براندازی فرهنگ اسلامی به ویژه در عرصه حجاب روبرو شده ایم و این همت همه اندیشمندان و دلسوزان انقلاب را جهت رویارویی با این هجمه دشمن می طلبد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی ادامه داد: ارتقای سطح بینش دینی دختران و بانوان در خصوص مباحث عفاف و حجاب، ارتقای سطح آگاهی بانوان به نقش تحکیم بنیان خانواده و ارتقای و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی می توانند از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کرده و توطئه های دشمنان را خنثی کند.

وی یادآور شد: با توجه به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری، حجاب و عفاف پدیده مذهبی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی و همچنین از ارزنده ‌ترین نمودهای فرهنگی و اجتماعی در تمدن ایران اسلامی است.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: بنابراین توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی به عنوان بستر بسیار مؤثر در آن ضروری است.

وی عنوان کرد: اشاعه و تعمیق حجاب و عفاف نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است، بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.