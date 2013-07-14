به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید حسینی حقیقی ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان کمیته امداد اظهار داشت: ماه رمضان ما خوبیها و نیکیهاست، ماه نزدیک شدن به خدا و انجام مستحبات است و از جمله اعمالی که در این ماه از ثواب بالایی برخوردار است اطعام نیازمندان و کمک به افراد بی بضاعت است.
وی افزود: در سال گذشته نیکوکاران شهرستان دیلم یکمیلیارد و 58 میلیون ریال به مددجویان این شهرستان کمک کردند که از این مقدار 44میلیون ریال آن نقدی و بیش از یک میلیارد ریال آن جنسی بوده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیلم ادامه داد: امسال نیز طرحهای مختلفی مانند طرح اکرام، محسنین، شفا و... برای حمایت خانوادههای از ایتام بیماران و خانوادههای نیازمند اجرا میشود.
وی یکی از طرحهای خوب امداد که در طول سال صورت میگیرد اما در ماه مبارک رمضان به اوج خود میرسد را طرح مفتاح الجنه عنوان کرد و گفت: این طرح برای آشنایی مسئولین و خیرین با مشکلات مددجویان از نزدیک است و در این بازدید ها بخش عمدهای از مشکلات توسط عزیزان بازدید کننده حل میشود.
حسینیحقیقی در ادامه خاطرنشان ساخت: در شهرستان دیلم دو هزار و 997 صندوق صدقات وجود دارد که شامل صندوق های کوچک، متوسط و بزرگ می شود و جمعآوری کمکهای مردمی از این طریق انجام میشود.
وی افزود: در سه ماهه اول سال جاری از 211 صندوق بزرگ مبلغی بالغ بر 62میلیونر ریال، از 110 صندوق متوسط نیز مبلغ پنج میلیون ریال و از دو هزار و 676 صندوق کوچک نیز 148میلیون ریال جمعآوری شده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیلم به محل هزینهکرد این کمکها اشاره کرد و یادآور شد: این کمکها به منظور هزینه درمان، تحصیل، معیشت و...مددجویان هزینه میشود.
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