سید جواد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای نمایش مذهبی "شانه‌های خسته" ویژه ماه رمضان گفت: ما سعی کردیم تاریخ را با یک نگاه متفاوت و زبان و شخصیت‌های امروزین کار کنیم. شخصیتی که به عنوان یک پیر در این نمایش بازی می کند در تاریخ وجود ندارد اما به عنوان آیینه تاریخ و نخ تسبیح دوران‌های تاریخی طی‌الارض می کند و سعی دارد ظلم و جنایتی را که از جهل کوفی‌ها و شامی‌ها بر امیرالمومنین رفته است، نمایش دهد.

وی درباره کیفیت این نمایش به کمبود بودجه‌های حمایتی اشاره و بیان کرد: به نظرم اگر برای بازنویسی و تمرین‌های این نمایش زمان بیشتری داشتم و همچنین بودجه بیشتری به این نمایش تعلق می‌گرفت تا از بازیگران ممتازتری استفاده شود، "شانه‌های خسته" می توانست در میان کارهای مذهبی از جایگاه بالایی برخوردار باشد.

90 درصد افراد در این نمایش نذری وارد شده‌اند

نویسنده نمایش "شانه‌های خسته" زمان صرف شده برای نوشتن متن نمایش را غیر قابل ذکر عنوان کرد و افزود: این نمایش کار قدرتمندی است که عوامل آن به حدود 75 نفر می رسد. از این میان حدود 90 درصد افراد مثل خود من که برای اجرای این نمایش نذر دارم، به صورت نذری وارد کار شده اند. اگر غیر از این بود با وضعیت نابسامان بودجه های تئاتر وارد نمی شدم. با شرایط فعلی، تئاتر را باید تعطیل کرد و یا اگر قرار است تئاتر ادامه حیات داشته باشد باید به آن رسیدگی شود.

این بازیگر سینما و تلویزیون با اظهار نارضایتی از آوردن مثال خود در این زمینه اضافه کرد: هم اکنون برای قربانی کردن یک گوسفند باید سه برابر پول سال گذشته را پرداخت کنید درحالیکه هنرمندان تئاتری حتی حقوق سال گذشته خود را هم دریافت نمی کنند.

بازیگر فیلم "اخراجی ها" با اشاره به حمایت های صورت گرفته از نمایش خود از بنیاد رودکی برای در اختیار گذاشتن دکور و سالن تشکر کرد و گفت: البته آقای آشنا هم 15 میلیون تومان به این نمایش اختصاص داده است اما هنوز چیزی را دریافت نکرده‌ایم. حتی برای نمایش "توبه نمی کنم" که سال قبل در ماه مبارک رمضان اجرا کردیم تا کنون کمتر از یک سوم هزینه پرداخت شده است.

استفاده از بیان ثقیل در کارهای تاریخی غلط است

هاشمی با تاکید بر اینکه پروداکشن فعلی نمایش کمترین هزینه مورد نیازش 100 میلیون است، خاطرنشان کرد: اینها اتفاقات خوبی برای تئاتر کشور نیست البته اگر خواستید نکته‌ای را برجسته کنید تشکرهای مرا برجسته کنید زیرا مسئولان هم تقصیری ندارند. در صدا و سیما هم فقط تولید انبوه می کنند و انباشت پول وجود ندارد. من قصد بیان این گلایه ها را نداشتم. افراد بسیاری هم در سایه عزت نفسی که دارند این مشکلات را بیان نمی کنند اما اگر واقعا عوامل این کار نذری نمی آمدند چه اتفاقی برای این نمایش می افتاد؟ این نمایش با هزیه شخصی پیش رفته است.

این کارگردان نمایش های مذهبی درباره استفاده از ادبیات امروزین در نمایش های تاریخی اظهار کرد: من هیچ گاه در کارهایم از ادبیات ثقیل استفاده نکرده ام و معتقدم بکارگیری این ادبیات از اساس غلط است مگر برای سریالی همچون امام علی (ع) که به زیبایی آن می افزاید در غیر این صورت مثلا وقتی یک کاراکتر نوجوان قراراست در یک کار تاریخی ثقیل و ادبی حرف بزند موجب خنده می‌شود.

نمایش "شانه های خسته" به نویسندگی و کارگردانی سید جواد هاشمی قرار است از نیمه دوم ماه مبارک رمضان در تالار وحدت برای بازدید عموم روی صحنه برود و از جمله بازیگران آن می توان به سید جواد هاشمی، علی سلیمانی، ایرج طایفه غلامی، سعید بحرالعلومی، عارف برهمن، علی راسخ و ... نام برد.