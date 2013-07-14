مدیران جدید راهداری و اداره ماشین آلات راه و شهرسازی قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که روز یکشنبه با حضور محمد علی آهنی مدیریت بحران استان، سرهنگ حسینی رئیس پلیس استان، نادر محمد زاده قائم مقام وزیر ومدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در محل سالن آمفی تئاتر اداره کل راه و شهرسازی قزوین برگزار شد حق لطفی به عنوان سرپرست مدیریت راهداری و نیازی به عنوان رئیس اداره ماشین آلات معرفی شدند.



در این مراسم نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی ضمن تشکر از تلاش های شبانه روزی فرجی مدیریت سابق راهداری و چگینی رئیس سابق اداره ماشین آلات که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند اظهارداشت: مدیران قبلی در این دوره از خدمت خود با عزم جدی نیروهای باسابقه مجموعه مدیریت راهداری و همچنین اداره ماشین آلات عملکرد خوبی داشته ایم ورضایت لازم کسب شده است.



وی همچنین با اشاره به شاخصه های انتخاب یک راهدارتصریح کرد: از شاخصه های مهم مدیریت در بخش راهداری ایجاد نظم، داشتن ادبیات و گفتمان متنوع و تجربه کافی در این بخش است.



این مسئول اظهارداشت: با توجه به ضرورت ارتباط جنوب به شمال کشور در این میان محور قزوین به شمال از بخش کوهین را می توان مناسبت ترین راه در میان راههای متصل به شمال کشور بشمار آورد.



محمدزاده گفت: تمامی راههای منتهی به شمال کشور بیش از دو هزارمتر ارتفاع دارند و محور قزوین به شمال از بخش کوهین به لحاظ موقعیت خاص خود در شرایط عادی محل عبور میلیون ها مسافر در طول سال است که این موضوع مسئولیت راهداران و پلیس راه و ماموران امداد و نجات را دوچندان می کند.



محمدزاده ترانزیت غرب خزر را مهم دانست و یادآورشد: این ارتباط از طریق راه گردنه کوهین می تواند علاوه بر رفع نیازهای منطقه ای، به نیازهای کل ارتباطی کشور نیز پاسخ دهد.



در این نشست ضمن تقدیر از تلاش های شبانه روی کیومرث فرجی مدیر راهداری استان که به افتخار بازنشستگی نائل آمده جواد حق لطفی به عنوان سرپرست این مدیریت معرفی شد.



همچنین شهریار نیازی به عنوان مدیریت بخش ماشین آلات راهداری اداره کل راه و شهرسازی و هاشم ابراهیم آبادی به عنوان رئیس اداره راه و شهرسازی کوهین معرفی شدند.