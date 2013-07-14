استان سمنان میزبان معاون اول رئیس جمهور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه معاون اول رئيس جمهور روز دوشنبه هفته جاري براي افتتاح هفت پروژه مهر ماندگار به اين استان سفر مي كند اظهار داشت: محمد رضا رحيمي در اين سفر با حضور در منطقه كالپوش ميامي چهار پروژه و در سفر به سمنان سه پروژه مهر ماندگار را كه با هزينه يك هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال اجرا شده است افتتاح مي كند.

وي همچنین اضافه کرد: در اين سفر كتابخانه مركزي سمنان با ۱۱۰ ميليارد ريال، سد كالپوش با ۴۵۰ ميليارد ريال، گازرساني به بيارجمند آخرين شهر فاقد گاز استان سمنان با ۱۲۲ ميليارد ريال، تاسيسات فاضلاب شهر سمنان با ۳۰۵ ميليارد ريال، دانشكده علوم پزشكي شاهرود با ۶۰ ميليارد ريال، بهسازي و احداث باند شاهرود - مياندشت به طول ۳۰ كيلومتر و ۱۵۰ ميليارد ريال هزينه و نيز ۲۲ پروژه محروميت زدايي سپاه با ۴۰ ميليارد ريال افتتاح و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

استاندار سمنان با اشاره به این مطلب که در این استان ۳۳ پروژه مهر ماندگار در حال اجراست، افزود: از اين تعداد در سفر قبلي رياست جمهوري شش پروژه با ۱۲ هزار ميليارد ريال به بهره برداري رسيد و در اين سفر هفت پروژه و تاكنون در مجموع ۱۳ پروژه مهر ماندگار تكميل و افتتاح شده است.

رهی در خاتمه با تاکید بر اینکه بقيه پروژه هاي مهر ماندگار استان سمنان چهار هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال اعتبار دارند كه از پيشرفت ۸۵ تا ۹۰ درصد برخور دارند خاطر نشان کرد: پروژه هايي كه روز دوشنبه افتتاح مي شوند تاثير گسترده اي در روند توسعه و پيشرفت اين استان در ابعاد مختلف فرهنگي و علمي، تامين آب شرب و رفاه مردم دارد.