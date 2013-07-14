افزايش 61 درصدي تماس كردستاني ها با110/جرائم سرقت در استان كاهش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مسعودی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: مردم استان کردستان طی سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61 درصد بیشتر با پلیس 110 تماس گرفته اند.

وی با بیان اینکه این افزایش تماس های مردمی با پلیس 110 نشان از افزایش اعتماد مردم به پلیس دارد، افزود: این میزان در سال 91 نسبت به سال پیش از آن 30 درصد رشد داشت.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: با جداسازی گشت های پلیس پیشگیری از پلیس 110 در استان کردستان مدت زمان حضور گشت های انتظامی در صحنه های وقوع حوادث مختلف کاهش یافته است.

مسعودی با بیان اینکه میانگین کشوری مدت زمان حضور گشت های انتظامی در صحنه جرم و یا حوادث 10 دقیقه است، یادآور شد: این مزان در استان کردستان به طور متوسط 12 دقیقه است که بسیار مطلوب است.

وی به علت بالا بودن این مدت زمان در استان کردستان نسبت به کشور اشاره کرد و بیان کرد: در بسیاری از موارد متاسفانه آدرس هایی که از سوی شهروندان اعلام می شود گنگ بوده و به همین دلیل با تاخیر پلیس 110 به محل مورد نظر می رسد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی کردستان گفت: در حال حاضر در سطح استان 25 خط تلفن آماده دریافت تماس های تلفنی شهروندان کردستانی است که از این تعداد هفت خط آن در مرکز استان قرار دارد و پیش بینی می شود در آینده نزدیک دو خط دیگر به سنندج اضافه شود.

کاهش جرائم سرقت در کردستان

مسعودی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش جرائم سرقت در سطح استان کردستان خبرداد و افزود: علیرغم افزایش مشکلات اقتصادی مردم و بیکاری در جامعه میزان جرائم سرقت در جامعه کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه تنها 10 درصد از تماس های تلفنی مردم با پلیس 110 مزاحمت تلفنی است، اظهار داشت: بیشتر تماس ها در رابطه با اختلافات خانوادگی است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: تصادفات درون شهری، جرائم اقتصادی و مالی، نزاع و درگیری و مواد مخدر در رتبه های بعدی تماس های تلفنی مردم با پلیس 110 قرار دارند.

مسعودی به دوربین های نظارتی سطح شهر نیز اشاره کرد و یادآور شد: کل سطح شهر سنندج تحت پوشش دوربین های نظارتی است و این مهم در کاهش جرائم خشن خیابانی نقش موثری داشته است.

وی بیان کرد: به نسبت وسعت شهرستان های استان کردستان دوربین های نظارتی وجود دارد و خوشبختانه از زمانی که این دوربین ها راه اندازی شده اند جرمی در منظر این دوربین ها اتفاق نیافتاده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی کردستان گفت: خوشبختانه دیدگاه مردم نسبت به پلیس تغییر کرده و با وجود اطمینان خاطری که نزد شهروندان در رابطه با نیروهای انتظامی ایجاد شده است، مشکلات در سطح جامعه کاهش یافته است.