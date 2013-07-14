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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵

هادی پور خبر داد:

نشریه "مه شكن" در دانشگاه آزاد رودهن منتشر شد

نشریه "مه شكن" در دانشگاه آزاد رودهن منتشر شد

دماوند - خبرگزاری مهر: نماینده رئیس عالیه دانشگاه آزاد در تشكل های اسلامی سیاسی در واحد رودهن از انتشار نشریه اعتقادی "مه شكن" با موضوع مهدویت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول هادی پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نشریه اعتقادی "مه شكن" با موضوع مهدویت توسط كانون مطالعات فكری و فرهنگی تشكلهای اسلامی و سیاسی دانشگاه های آزاد منطقه و مشاركت بسیج دانشجویی واحد رودهن منتشر شده است.

وی با اشاره به فهرست مطالب منتشره در این نشریه افزود: آیا فقط شیعیان به وجود امام زمان(عج) معتقدند؟ چرا ما انسانها از امام عصر(عج) غافلیم؟ چرا عمر حضرت ولیعصر(عج) طولانی است؟ از جمله عناوین منتشر شده در این نشریه است.

نماینده رئیس عالیه دانشگاه آزاد در تشكل های اسلامی سیاسی در واحد رودهن ادامه داد: چرا نشانه های ظهور بیان شده اند؟ دجال كیست؟چرا علائم و نشانه های ظهور همه از نوع خشن است؟ چرا وجود حكومت اسلامی قبل از حكومت امام مهدی(عج) لازم است؟ چرا باید ظهور امام زمان (عج) به تعداد یاران ایشان یا به شرایط و اوضاع حاكم بر زمان بستگی داشته باشد؟ و... از جمله عناوین منتشر شده در نشریه "مه شکن" است.

کد مطلب 2096723

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