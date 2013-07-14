تشکیل کانون های ادبی و حلقه های مطالعاتی باید از اولویت های مسئولین کتابخانه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا کریمی ظهر یکشنبه در نشست با مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه، که در محل کتابخانه عمومی طباطبایی برگزار شد گفت: تشکیل کانون های ادبی و حلقه های مطالعاتی باید در اولویت برنامه های مسئولین کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم تقویت فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه گفت: شان مردم استان کرمانشاه و بخصوص کلانشهر کرمانشاه بیش از اندازه کنونی است و باید برای رسیدن به درجات درخور و شایسته مردم عزیزمان بیشتر تلاش و کوشش کنیم.

کریمی، کار فرهنگی را از کارهای اصلی کتابداران و مسئولین کتابخانه ها دانست و ادامه داد: کار فرهنگی به معنای تمامی فعالیت های یک کتابدار است که موجب ترویج و تشویق اعضاء و مراجعین کتابخانه ها به مطالعه و بخصوص مطالعه مفید می شود.

وی تشکیل کانون های ادبی و حلقه های مطالعاتی موجب ارتقاء فرهنگی شهر خواند و گفت: در کتابخانه های خود در صورت امکان نسبت به راه اندازی کانون های ادبی و حلقه های سیر مطالعاتی اقدام کنید که موجب بالا رفتن کیفیت مطالعه و پرورش اعضاء برجسته در حوزه های مختلف می شود.

در ادامه این جلسه مسئولین کتابخانه به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود پرداختند و رضا کریمی و شهسوار امین پور رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه نیز ضمن استماع نظرات مسئولین کتابخانه ها، به بیان راهکارها و تمهیدات لازم پرداخت.

در این جلسه مصوب شد کتابخانه های علامه طباطبایی و شهید آوینی کرمانشاه به عنوان مراکز فرهنگی و کانون فعالیت کانون ادبی و حلقه های مطالعاتی در آینده فعالیت کنند.

در انتهای این مراسم از علیرضا رستمی گومه مسئول کتابخانه حجربن عدی و حسن تبق پور مسئول کتابخانه آل آقا به دلیل فعالیت های موثر فرهنگی با اهداء جوایزی تقدیر و تشکر شد.

