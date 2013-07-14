دوام کشور در قدرت بخشی به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی نتایج همایش فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی گفت: تبریز و آذربایجان شرقی همواره دارای جایگاه والایی در عرصه های اقتصادی بوده است که بعد از این نیز سعی می کنیم تبریز را به عنوان یک شهر بزرگ با تمامی استانداردها بشناسانیم.

وی ادامه داد: برگزاری چهار همایش بزرگ در این استان نشان داد که نه تنها مسئولان داخلی بلکه تمام سرمایه گذاران خارجی نیز این استان را به عنوان کانون اقتصادی کشور و در ترازی بالاتر از سایر استان ها قبول دارند.

بیگی افزود: برگزاری این همایش، جایگاه برجسته‌ای را برای تبریز و آذربایجان شرقی رقم زد و همه باید مراقب این دستاورد بزرگ باشیم؛ امروز این همایش یک حداقل توصیف می‌شود که همایش‌های بعدی باید در سطح بالاتری از آن برگزار شود و این موضوع برای مسئولان آتی آذربایجان شرقی، تعهد ایجاد می‌کند.

وی با بیان نقش گسترده بخش خصوصی در این همایش گفت: در همایش دوم شاید نقش بخش خصوصی در اجرای برنامه تنها 10 درصد بود اما به جرات می توان گفت بخش عمده ای از همایش چهارم به بخش خصوصی اختصاص داشت که این امر پیشرفت بخش خصوصی در استان را به خوبی نشان می دهد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به جایگاه مردمی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و با تاکید بر این که مسئولان و مردم بیگانه از یکدیگر نبودند، افزود: رفتار مردم در قبال سرمایه‌گذاری تغییر یافته، زمانی در موضوع سرمایه‌گذاری و برگزاری چنین همایش‌هایی با ایرادات و علامت سوال‌های مردم مواجه بودیم اما امروز مردم به ضرورت چنین برنامه‌هایی و این که رونق و گشایش باید از طریق سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد ایمان و اعتقاد دارند.

بیگی با بیان اینکه بخش عمده همایش چهارم معطوف به بخش خصوصی بود، اظهار داشت: توسعه و رونق کشور در گرو دوام و قدرت بخش خصوصی است و چون بخش خصوصی با همه دارایی و سرمایه خود و با محاسبه تمام جوانب، وارد عرصه می‌شود هرآن‌چه که اتفاق می‌افتد تماما سود و منفعت است.

وی همچنین با اشاره به حضور نهادهای مالی و اقتصادی در همایش چهارم سرمایه‌گذاری، گفت: حضور بانک توسعه اسلامی، صندوق ضمانت صادرات و سایر نهادهای مالی، حکایت از اعتقاد به جایگاه آذربایجان شرقی دارد و نشان می‌دهد.