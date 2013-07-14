دادوستد 601میلیون سهم در بورس تهران/ شاخص کل افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای امروز یکشنبه بورس اوراق بهادار تهران 601 میلیون اوراق بهادار تغییر مالکیت داد. ارزش معاملات امروز یکهزار و 962 میلیارد ریال بود که در 57 هزار نوبت معاملاتی رخ داد.

شاخص کل نیز در جریان معاملات امروز با کاهش 455 واحدی در عدد 54 هزار و 298 واحد قرار گرفت. شاخص صنعت نیز شاهد کاهشی 313 واحدی بود و به 46 هزار و 86 واحد رسید. بازار اول نیز با افت مواجه شد و با ریزش 503 واحدی عدد 42 هزار و 309 واحد را از آن خود کرد. اما شاخص بازار دوم سبزپوش بود. بدین ترتیب بازار دوم با افزایش 162 واحدی در عدد 94 هزار و 611 واحد ایستاد.

بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای صنعتی بهشهر، نفت و گاز و پتروشیمی تامین، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان، ملی صنایع مس ایران و بانک پاسارگاد برعهده داشتند. بدین ترتیب تنها نمادی که بیشترین تاثیر مثبت را در روند شاخص کل داشت صنعتی بهشهر بود که 120 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. ارزش بازار هم به 265 هزار و 600 میلیارد تومان رسید.