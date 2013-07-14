12 طرح برتر دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد به جشنواره جوان خوارزمی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسدپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: درمجموع 37طرح از سوي دانش آموزان دوره متوسطه استان برای شرکت در این جشنواره ارائه شد كه بابررسي نهایی این طرحها به مرحله كشوري راه يافتند.

وی بیان داشت: دانش آموزان در15رشته علمي شامل برق و الكترونيك، كامپيوتر، مكانيك، علوم اسلامی، عمران،علوم زيستي، علوم اجتماعي، پزشكي و ادبيات فارسي در این جشنواره شرکت کردند.

اسدپور افزود: طرحهاي برگزيده كشوري تاپايان آبانماه از سوي هيأت داوران از وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش وپرورش مورد بررسي قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: در نهایت 45طرح به عنوان طرحهای برگزيده كشوري انتخاب مي شوند.

دبيربرگزاري پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي استان تصریح کرد: برگزيدگان ملي ازسهميه ويژه ورود به دانشگاه و بنياد ملي نخبگان بهره مند خواهند شد.

اسد پور یادآور شد: ثبت نام در پانزدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي ارديبهشت ماه سال جاری آغاز شد.

وی افزود: جشنواره جوان خوارزمي فرصت مناسبی برای ارزش گذاري و اهميت بخشيدن به تلاش دانش آموزان نخبه است.