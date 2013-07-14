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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۴

میرزایی خبر داد:

148 هزار قالب صابون غیربهداشتی در ورامین کشف شد

148 هزار قالب صابون غیربهداشتی در ورامین کشف شد

ورامین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین از کشف و پلمپ یک واحد تولیدی صابونهای غیر بهداشتی و تقلبی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: تعداد 148 هزار قالب صابون شیشه ای غیربهداشتی در این کارگاه تولیدی کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بازرسین مجرب اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین طی تحقیقات میدانی فراوان مبنی بر تولیدی صابونهای غیر مجاز در سطح شهرستان و با همکاری کارشناسان بهداشت و درمان و مأمورین پلیس آگاهی موفق به کشف یک واحد تولیدی صابون شیشه ای غیر بهداشتی و تقلبی شدند .

وی تصریح کرد: مأموران در این واحد تولیدی صابون شیشه ای غیر بهداشتی و تقلبی موفق به کشف مقدار 148 هزار قالب یکصد گرمی صابون غیربهداشتی شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین ادامه داد: این واحد تولیدی دارای یک خط تولید کامل بوده که روزانه  مقدار قابل توجهی صابون تولید و به بازار عرضه می کرده که طی دستور ریاست شعبه یکم تعزیرات حکومتی واحد پلمپ و با تشکیل پرونده ای با  ارزش ریالی مجموعاً  222 میلیون ریال جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

وی یادآرو شد: همچنین این واحد تولیدی اقدام به تولید صابونهای شیشه ای با برندهای معروف می کرده است که فاقد هر گونه مجوز بهره برداری، پروانه ساخت از شبکه بهداشت و درمان، مسئول فنی آزمایشگاه  بوده و ضمناً از افراد فاقد مجوز و اتباع خارجه نیز استفاده می کرده است .

میرزایی اضافه کرد: از شهروندان درخواست می کنیم که از استفاده و مصرف هر گونه کالایی که فاقد شرایط و ضوابط، تولید شده است جداً خودداری کنندو در صورت مشاهده تخلفات مشابه مراتب را  با شماره تلفن 124 ستاد خبری به اطلاع بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین برسانند .

کد مطلب 2096776

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