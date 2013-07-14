تعاون روستایی برای خرید برنج کشاورزان مازنی فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن مازندران در جمع خبرنگاران، تقویت سازمان های تعاونی روستایی به منظور خرید تضمینی برنج در زمان عرضه این محصول در مازندران تاکید کرد و افزود: مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، از هم اکنون باید با تامین منابع مالی مورد نیاز اقدام به خرید به موقع و بیشتر از سالهای گذشته برنج مازاد کشاورزان مازندرانی را انجام دهند.

وی، جهت ‌گیری دولت را در حمایت از تولیدات داخلی دانست و افزود: با جذب خوب منابع مالی بخش کشاورزی باید با استفاده از تجربیات فنی ومهندسی به دنبال کاهش هزینه های تولید با افزایش توسعه مکانیزه کردن کشاورزی مازندران اقدام جدی شود.

طاهایی ادامه داد: یکی از مهم ترین مشکلات اساسی در تولید برنج در مازندران، زهکش نبودن اراضی کشاورزی و سطح کم اراضی زهکش شده در استان بوده که این میزان باید در سالهای آینده افزایش یابد.

وی، از پرداخت اعتبار 300 میلیارد تومانی دولت در قالب کارگروه های ویژه توسعه بخش کشاورزی برای شتاب بخشی به طرح های نیمه کاره و تقویت زیرساختهای کشاورزی در این استان در یکسال گذشته خبر داد.

طاهایی گفت: در دوسال گذشته بخشی از برنج تولیدی شالیکاران مازندرانی، از طریق سازمان اتکا و بانک ملی خریداری و توزیع شد و ادامه این روند در سال جاری از سوی استانداری مازندران در حال پیگیری است.

وی افزود: همچنان منتظر ابلاغ و عملیاتی شدن مصوبه های هیئت دولت در سفر چهارم به مازندران هستم که تاکنون مشخص نشده است..

طاهایی گفت: در سال گذشته حدود هزار و 500 میلیارد ريال تسهیلات بخش کشاورزی به مازندران جذب و در اختیاز متقاضیان این بخش قرار گرفته است.

طاهایی اضافه کرد: متاسفانه تاکنون بودجه مصوب سال 92 بخش کشاورزی هنوز به مازندران ابلاع نشده و استان در پیگیریهای مختلف خواستار تسریع در اختصاص هرچه سریعتر بودجه امسال بخش کشاورزی به مازندران است.



