خادمین مساجد شهرری تجلیل می شوند/ حضور "محمد علیزاده" در برنامه "برآستان جانان"

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ششمین شب از برنامه بر آستان جانان حجت الاسلام عادل نیا کارشناس مذهبی و محمد علیزاده خواننده محبوب نسل جوان حضور خواهند داشت.

وی بیان داشت: در این شب محمد علیزاده خواننده پاپ، ترانه خود را در مورد ماه رمضان برای عموم مردم اجرا خواهد کرد و حجت الاسلام عادل نیا به بحث پیرامون مهربانی با دوست خواهد پرداخت.

تجلیل از خادم نمونه مساجد شهرری

رئیس فرهنگسرای ولاء ادامه داد: در این برنامه از خادم مسجد که از طرف مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرری به عنوان خادم نمونه معرفی شده است، تجلیل خواهد شد و طی این برنامه گروه های نمایش طنز نیز برنامه های شاد و مفرحی را برای خانواده ها را اجرا خواهند کرد.

وی یادآور شد: در این برنامه همانند شبهای گذشته دعاها و دل نوشته ها در گوی شیشه ای انداخته می شود و در پایان به قید قرعه سه دعا خوانده می شود، همچنین این برنامه با قرائت قرآن کریم توسط آقای خلیلی قاری ممتاز کشور و مجری گری ابوالفضل آقاخانی آغاز می شود.

موسوی اضافه کرد: طی این برنامه مسابقات فرهنگی و هنری شاد و سرگرم کننده به همراه جوایز ارزنده برگزار خواهد شد و در پایان دعای اختتامیه و زیارت مستقیم امام رضا(ع) پخش می شود.

گفتنی است، بر آستان جانان به مدت 17 شب از اول ماه مبارک رمضان بعد از نماز مغرب و عشاء در مجتمع ورزشی جانبازان واقع درخیابان فدائیان اسلام شهرری برگزار می شود و علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 33750505 و 33750606 تماس بگیرند.