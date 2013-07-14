موقوفات مازندران از حالت رکود خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده در نخستین جلسه کارگروه توسعه سرمایه گذاری و عمران موقوفات مازندران اظهار کرد: وقف میراث جاودانی بوده که از ائمه معصومین برای ما به ارث گذاشته شده و این فرهنگ به مرور زمان در کشور گسترش یافته است.

وی افزود: همه ما امانت دار واقفان خیراندیش هستیم و موقوفات باید از حالت رکود خارج شود و سرمایه گذاری در موقوفات انجام و به روزرسانی شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: تجمیع سرمایه های عمرانی موقوفات در مازندران از ضروریات بوده که باید پروژه های استانی یا منطقه ای تعریف شود و از محل سرمایه های موقوفات با برنامه و مدیریت صحیح و درست سرمایه گذاری صورت گیرد.

برگزاری طرح ضیافت الهی در 28 بقعه متبرکه بهشهر

رئیس اوقاف و امور خیریه‌ بهشهر، از برگزاری طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان در 28 بقعه متبرکه شهرستان بهشهر خبر داد.

محمد باقر دینی افزود: این طرح به عنوان یک طرح اصلی هر سال توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران برگزار می‌ شود.

وی با اشاره به برگزاری طرح ضیافت الهی در 28 بقعه متبرکه این شهرستان افزود: از اوایل تیر ماه سالجاری، غبارروبی و آماده‌ سازی بقاع متبرکه برای استقبال از ماه مبارک رمضان انجام می‌شود تا مردم بتوانند در ماه مبارک رمضان، از این اماکن استفاده کنند.

اخذ شش سند برای موقوفات بابلسر

حجت الاسلام مصطفی سیفی، از اخذ شش سند برای موقوفات بابلسر خبر داد.

سرپرست اوقاف بابلسر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون شش سند برای موقوفات این شهرستان صادر شده است.

وی افزود: این اسناد مالکیت شامل موقوفات کربلایی ولی، سید علی آرمیچکلایی، کربلایی ولی الله پشتی است.

اخذ سه سند برای موقوفات آمل

حجت الاسلام حسین مهدیان، از اخذ سه سند برای موقوفات آمل به مساحت 24 هزار متر مربع خبر دادو

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل با اشاره به اهمیت سند دار شدن موقوفات گفت: موقوفات در جامعه ما امانتی بزرگی است که آن را به ما سپرده اند و این موقوفات در حقیقت به اهل بیت عصمت و طهارت و اجتماع اختصاص دارد و در جهت اخذ سند جهت تثبیت آن باید تلاش شود و تفاهم نامه اوقاف و ثبت اسناد در این زمینه باید به نتیجه بیانجامد.