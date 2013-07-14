موجودی آب سدهای كشور 8 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نيز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون با 8 درصد افزايش به 25 ميليارد و 100 میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 23 ميليارد و 300 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

هم اکنون 52.4 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني 47 ميليارد مترمكعب گزارش شده است. حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبی جاري (مهرماه 91) تاكنون در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته اندكي كاهش یافته است.

حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور در دوره مورد بررسی 31 ميليارد و 900 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، معادل 0.5 درصد كاهش نشان می دهد.

بر پایه این گزارش، حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال آبی گذشته حدود 32 ميليارد و 100 ميليون مترمكعب بوده است. میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون 24 ميليارد و 600 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته به ميزان 27 ميليارد و 200 ميليون مترمکعب بوده است. بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته 10 درصد كاهش نشان مي دهد.