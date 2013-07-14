خوشنویسان مازنی سوره " علق " را کتابت می کنند

محمد رضا خسروی آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خوشنویسان در همایشی معنوی سوره مبارکه علق را در خطوط چهارگانه شکسته، نستعلیق، شکسته نستعلیق و ثلث کتابت خواهند کرد، افزود: امسال بخش ویژه این همایش معنوی به فرازهایی از وصیت نامه سیده طاهره هاشمی شهیده سال کشوری اختصاص داده شده و خوشنویسان در این بخش با هم رقابت خواهند کرد.

وی به برنامه های جنبی هفتیمن همایش استانی کتابت وحی در آمل اشاره کرد و ادامه داد: در این همایش از استاد شهیدی، نخستین خوشنویس آملی و دو نفراز خوشنویسان آملی که در جشنواره های کشوری خوش درخشیدند، تجلیل خواهد شد.

رئیس انجمن خوشنویسان آمل یادآور شد: خوشبختانه در شش دوره از همایش قبلی کتابت وحی در آمل استقبال خوبی از سوی خوشنویسان برتر مازندرانی و علاقمندان در این شهرستان شده است.

وی، از برگزاری هفتمین همایش کتابت وحی با حضور خوشنویسان برتر و ممتاز مازندرانی همزمان با شبهای قدر‌ در این شهرستان خبر داد.

خسروی آملی گفت: هفتمین همایش خوشنویسی کتابت وحی با حضور 100 خوشنویس ممتاز مازندران، دهم مرداد ماه مصادف با 23 رمضان در مجتمع فرهنگی ـ هنری ولی عصر (عج) آمل برگزار می‌‌شود.

وی افزود: این همایش همانند سا‌لهای گذشته پس از افطار آغاز و تا سحرگاه ادامه خواهد داشت.

