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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۷

خسروی آملی اعلام کرد:

خوشنویسان مازنی سوره " علق " را کتابت می کنند

خوشنویسان مازنی سوره " علق " را کتابت می کنند

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان آمل گفت: خوشنویسان استان، سوره علق را در ماه مبارک رمضان کتابت خواهند کرد.

محمد رضا خسروی آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خوشنویسان در همایشی معنوی سوره مبارکه علق را در خطوط چهارگانه شکسته، نستعلیق، شکسته نستعلیق و ثلث کتابت خواهند کرد، افزود: امسال بخش ویژه این همایش معنوی به فرازهایی از وصیت نامه سیده طاهره هاشمی شهیده سال کشوری اختصاص داده شده و خوشنویسان در این بخش با هم رقابت خواهند کرد.

وی به برنامه های جنبی هفتیمن همایش استانی کتابت وحی در آمل اشاره کرد و ادامه داد: در این همایش از استاد شهیدی، نخستین خوشنویس آملی و دو نفراز خوشنویسان آملی که در جشنواره های کشوری خوش درخشیدند، تجلیل خواهد شد.

رئیس انجمن خوشنویسان آمل یادآور شد: خوشبختانه در شش دوره از همایش قبلی کتابت وحی در آمل استقبال خوبی از سوی خوشنویسان برتر مازندرانی و علاقمندان در این شهرستان شده است.

وی، از برگزاری هفتمین همایش کتابت وحی با حضور خوشنویسان برتر و ممتاز مازندرانی همزمان با شبهای قدر‌ در این شهرستان خبر داد.

خسروی آملی گفت: هفتمین همایش خوشنویسی کتابت وحی با حضور 100 خوشنویس ممتاز مازندران، دهم مرداد ماه مصادف با 23 رمضان در مجتمع فرهنگی ـ هنری ولی عصر (عج) آمل برگزار می‌‌شود.

وی افزود: این همایش همانند سا‌لهای گذشته پس از افطار آغاز و تا سحرگاه ادامه خواهد داشت.
 

کد مطلب 2096804

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