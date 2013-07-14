احداث پردیسهای دانشگاهی در شهر جدید علوی/تصویب طرح جامع در شورای عالی شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زنديه وكيلي با بيان اينكه طرح جامع شهر جديد علوي پيش از اين در كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هرمزگان تاييد شده بود، افزود: با تصويب طرح جامع شهر علوي در شورايعالي شهرسازي، از اين پس اين شهر با طرح جديد شكل خواهد گرفت.

وي با اشاره به اينكه وسعت شهر علوي برابر يكهزار هكتار با پيش بيني جمعيت 100 هزار نفري برآورد شده است، اضافه كرد: با توجه به ساختار هاي بخش خدمات و ساختار صنعت در استان و پيش بيني رشد بالاي صنعت در طول برنامه چهارم توسعه و افق 1405، شهر جديد علوي مي تواند با فعال شدن كارگاههاي كوچك و زود بازده موجب تحقق پيش بيني طرح هاي فرا دست شود.

مديركل راه و شهرسازي هرمزگان افزود: شهر علوي در طرح جديد به مركز برتر خدمات گردشگري و پيشتاز در عرصه توسعه آموزش عالي تبديل مي شود و توسعه آموزش عالي اين شهر در قالب احداث پرديسهاي دانشگاهي فرامنطقه اي شكل خواهد گرفت.

وي بيان كرد: احداث اين پرديس ها علاوه بر اينكه زمينه امكانات آموزشي براي ساكنان شهر علوي و روستاهاي اطراف فراهم خواهد كرد، مي تواند دغدغه ساكنان اين شهر را در زمينه تحصيلات عالي فرزندانشان را كم كند.

زنديه وكيلي به ديگر مزيت هاي طرح جديد جامع شهري علوي اشاره كرد و افزود: در طرح جديد، شهر بر مبناي الگوي تك مركزي طراحي شده و طيف وسيعي از كاربري هاي مختلف را با شعاع دسترسي دو هزار متر در خود جاي مي دهد.

به گفته وي، الگوي محله بندي شهر علوي به صورت تركيبي از محلات مرتبط و محلات خطي است و ساختار پيشنهادي شبكه ارتباطي عمدتا شطرنجي است.

گفتني است، شهر جديد علوي در موقعيت 22 كيلومتري شمال غربي بندرعباس با هدف جذب سرريز جمعيتي از شهر بندرعباس، اسكان جمعيت شاغل در صنايع غرب بندرعباس، افزايش عرضه اراضي شهري و مهار رشد بي رويه قيمت اراضي مكان يابي شده است.