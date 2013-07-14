حسابرسی از عملکرد شهرداری ها بر عهده شوراهاست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محسني در اولين همايش آموزشي آشنايي با آئين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار ويژه منتخبين اصلي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان قزوين كه روز یکشنبه در سالن باغستان برگزارشد گفت: شوراها نهادي مقدس و برگرفته از متن اسلام و انقلاب اسلامي است كه وظيفه اداره امور شهر را برعهده دارند.



وي افزود: شوراها سرمايه اجتماعي هستند و بايد مدافع حقوق مردم باشند و اين مسئوليت خطير را بخوبی انجام دهند.



مشاور استاندار با اشاره به شرايط و ويژگي هاي تصدي سمت شهردار بیان کرد: سه دسته شرايط براي انتخاب شهردار بايد مورد توجه قرار گيرد كه شامل شرايط فردي، شرايط مديريتي و اخلاقي و صلاحيت هاي اجتماعي است.



مديركل حراست استانداري قزوین یادآورشد: در انتخاب شهرداران علاوه بر رعايت مسائلي چون تاهل، سن و تحصيلات كه شرايط آن در قانون ذكر شده است بايد شهرداري انتخاب شود كه توانمند، پاك دست و برخوردار از سلامت نفس و مدافع حقوق بيت المال باشد.

