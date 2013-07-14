1300میلیارد ریال تسهیلات به تشکل های تعاونی مازندران اختصاص خواهد یافت

به گزارش خبرنگارمهر، حمید رضا ملک بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی استان در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران اظهار داشت: منابع اعتباری بانک توسعه تعاون در سال گذشته 812 میلیارد ریال بوده که حدود 98 درصد به بخش های تعاون استان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه مطالبات غیر جاری بانک توسعه تعاون در سال گذشته بیش از 290 میلیارد ریال بوده است، گفت: در سال 91 بانک توسعه تعاون استان موفق به وصول 197 میلیارد ریال از مطالبات شد.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون مازندران یادآور شد: مبلغ ضمانت نامه دریافتی در سالجاری تا پایان خرداد ماه 28 میلیارد و332 میلیون ریال بوده که در برنامه سال 92 حدود 180 هزار میلیارد ریال است.

ملک با اشاره به اینکه بیشترین تسهیلات بانک توسعه تعاون به بخش کشاورزی اختصاص یافت، بیان داشت: بیشترین تسهیلات به ترتیب به بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات بازرگانی، عمران ومسکن وقرض الحسنه اختصاص یافت.

وی، از اختصاص هزار و 300 میلیارد ریال تسهیلات به بانک تعاون استان در سالجاری خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست امسال، 312 میلیارد ریال تسهیلات در بخش تعاون استان پرداخت شد.

ملک با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی در سال 92 در بخش کشاورزی 82 میلیارد ریال است، گفت: تاکنون 12 میلیارد و 500 میلیون ریال در بخش کشاورزی به وسیله بانک تعاون پرداخت شد.

وی منابع صندوق توسعه ملی در سالجاری را در بخش صنعت و معدن 120 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون 111 میلیارد و 400 میلیون ریال به تعاونی های استان اختصاص یافت.