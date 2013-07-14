فراخوان مسابقه مستند رادیویی همایش پیرغلامان در گلستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر یازدهمین جشنواره سراسری تجلیل از پیرغلامان حسینی عصر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: با این رونمایی آغاز فعالیت بخش مسابقه برنامه مستند رادیویی ویژه یازدهمین اجلاس پیر غلامان حسینی را اعلام می کنیم واز عموم هنر مندان وبرنامه سازان خلاق رادیو دعوت می کنیم تا در این مسابقه بزرگ حسینی که عرصه گسترده ای برای رقابت های برنامه ای وابراز شایستگی های حرفه ای است شرکت کنند.

ابراهیم طاهری با اشاره به سیاست های محتوایی، ملاک ومعیار ها وضوابط شرکت در مسابقات گفت: شناخت قابلیت ها واستعداد های درخشان هنری وحرفه ای وتشویق نیروهای خلاق وکارآمد در عرصه برنامه سازی مناسبتی با محوریت پیر غلامان، ارائه الگو وایده های نو برای برنامه های مناسبتی ویژه ماه محرم متناسب با نیاز های ارتباطی وبرنامه ای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران وتقویت انگیزه ، تلاش و انتقال تجربیات برنامه سازی در عرصه فرهنگ سازی عاشورایی از جمله این اهداف است.

وی در ادامه سیاست های محتوایی این مسابقه را اهتمام به ارزش های اصیل مذهبی وفرهنگی ملی ومنطقه ای با محوریت پیر غلامان حسینی ، توجه به کارکردهای رسانه ورادیو وبهره گیری صحیح وموثر از این رسانه شنیداری وایجاد فرصت مناسب برای تبیین مناسبت های مذهبی به ویژه پیر غلامان حسینی عنوان کرد.

وی ضوابط شرکت آثار ارسالی را برای مسابقه اعلام کرد وافزود: زمان هر برنامه حداکثر 20 دقیقه وهر مستند نیز باید به یک پیر غلام بپردازد وارائه برنامه نیز فقط در قالب مستند قابل قبول است.

طاهری آخرین مهلت آثار را 28 شهریور سال 92 اعلام کرد وگفت:در تولید آثار نباید از موسیقی سازی استفاده شود وبه 10 مستند برتر نیز 10 هدیه سفر به کربلای معلی اهدا می شود.