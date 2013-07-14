سه دوره آموزشی فنی و حرفه ای ویژه سربازان وظیفه زندانهای البرز برگزار شد

سید قدیر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف زندانبانی اسلامی اظهار داشت: ارتقای اشتغال و حرفه آموزی به عنوان یکی از محورهای اساسی تعالی نظام زندانبانی اسلامی همواره مورد توجه بوده و پیگیری هایی برای توسعه آن صورت گرفته است.



وی گفت: بر این اساس به پیشنهاد اداره کل زندانهای البرز و موافقت دفتر بهسازی و نظارت آموزشی سازمان فنی و حرفه ای سه دوره آموزش فنی و حرفه ای ویژه سربازان از طرف فنی و حرفه ای استان به زندانها ابلاغ شد.



مرتضوی هدف از برگزاری این دوره را استمرار آموزش ها در جهت بازتوانی استعدادها و کمک به تبلور توانایی ها و خلاقیت های سربازان وظیفه دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه بیشتر سربازان پس از پایان خدمت سربازی با مشکل بیکاری مواجه می شوند این موضوع در دستور کار قرار گرفت و با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و ستاد سازمان چند دوره به صورت آزمایشی پیشنهاد شد.



مسئول اشتغال و حرفه آموزی زندانهای استان البرز در خصوص دوره های آموزشی اجرا شده گفت: سه دوره طراحی و تحلیلگر مدارات دیجیتال با طول دوره 198ساعت، کنترل کیفی جوش با طول دوره 38ساعت، رایانه کار با طول دوره 32 ساعت دوره های آموزشی برگزار شده از ابتدای سالجاری برای سربازان وظیفه است.