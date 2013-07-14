نشست نمایندگان مجلس با رئیس جمهور منتخب آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری منتخب عصر یکشنبه در صحن پارلمان برگزار شد.

علی یونسی، محمد شریعتمداری، محمدباقر نوبخت، محمدرضا صادق، حسین فریدون، اسحاق جهانگیری و تیمور علی عسکری، رییس جمهور منتخب را در هنگام حضور در مجلس همراهی کردند.

این نشست اولین دیدار نمایندگان مجلس با حسن روحانی پس از پیروزی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.

قرار است در این جلسه رئیس مجلس و رئیس جمهور منتخب سخنرانی داشته باشند.

پیش از این خبرهای مختلفی از چگونگی برگزاری اولین دیدار نمایندگان مجلس با رئیس جمهور منتخب منتشر شد اما در نهایت اولین نشست رسمی نمایندگان مجلس با رئیس جمهور منتخب به میزبانی قوه مقننه عصر امروز برگزار شد.

این مراسم در پنجمین روز ماه مبارک رمضان و با ضیافت افطار همراه است.

گفته شده است هدف از برگزاری دیدار نمایندگان مجلس با رئیس جمهور منتخب تلاش برای تعامل بهتر دو قوه مجریه و مقننه است.