بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی در سطوح مختلف نیازمندیم/ روحانی به اصل خویش بازگشته است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک نمایندگان با رئیس جمهور منتخب ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و خوش آمدگویی به رئیس جمهور منتخب و همراهان وی اظهار داشت: آقای روحانی جزء رجال سیاسی مجلسی محسوب می شوند چرا که وی سالها در پارلمان مسئولیتهای مختلف داشته و امروز به اصل خویش بازگشته است.

رئیس مجلس افزود: جناب آقای روحانی شما مهمان عزیزی برای ما هستید چرا که مسئولیت سنگین قوه مجریه را بر عهده گرفته اید، خوشبختانه شما سالها در مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی با مسائل کلان کشور از نزدیک آشنا بودید و ما امیدواریم این دو وجه یعنی سابقه پارلمانی و سابقه شورای امنیت شما کمک کند تا در شرایط حساس که مسائل کشور با پیچیدگیهای مختلف مواجه است بتوان با تدبیر و اتخاذ تصمیمات درست و علمی مسیر کشور را هموار کرد.

رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: مسائل کشور با هم ارتباط وسیعی دارد و طبعا نگاه جامعه الاطراف برای اداره کشور نیاز است و یک ارزیابی کلی در این زمان کوتاه از وضعیت کشور خدمت شما عرض می کنم.

لاریجانی در ادامه صحبتهای خود افزود: ما در مسائل امنیت داخلی با مسئله پیچیده ای مواجه نیستیم گرچه مسائل خردی وجود دارد که باید آنها را حل کنیم و خوشبختانه نیروهای امنیتی و انتظامی و قوه قضائیه امنیت و آرامش لازم در کشور را ایجاد کردند.

وی اظهار داشت: برای حل مسائل کشور بیش از هر زمان وحدت و همدلی در سطوح مختلف ضرورت دارد تا در مصاف اقتصادی و بین المللی پشتوانه ملی ما باشد پس از انتخابات اخیر این زمینه بیشتر فراهم شده است و لذا نگهداری و تعمیق روحیه وفاق اهمیت بیشتری دارد.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: اولا قانون گرایی در این نگهداری وفاق اهمیت زیادی دارد و ثانیا تقویت شعائر دینی و شعائر آرمانهای امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب به این امر کمک می کند.

رئیس قوه مقننه در ادامه افزود: برخی تندرویها و بداخلاقی ها و حرمت شکنیها و حتی حرمت حرم را نگه نداشتن باعث تشدید اختلافات و آشفتگی در برخی ساحت های سیاسی شد که می توان از آن به عنوان ضایعه سیاسی نام برد.

لاریجانی افزود: در بعد منطقه ای و در فضای پر منازعه چند سال اخیر و دخالت نیروهای زورگو استراتژی جمهوری اسلامی در یاری رساندن به ملت ها در جهت تحقق مردم سالاری و نهضت بیداری اسلامی بسیار سنجیده و حکیمانه بود و امروز چه در لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و چه کشورهای انقلابی دیگر ظرفیت های بزرگ مردم سالاری ایجاد شده است و وحشت استکبار و صهیونیست را باعث گردیده است البته به همین میزان مخاطراتی برای منطقه و گاه مخاطرات تصنعی ایجاد کرده اند که نمونه آن در ایجاد جریانهای افراطی و تروریستی و دامن زدن به اختلافات مذهبی است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز این گروههای افراطی بلای جان مسلمانان شده اند که مستمراً ضربه به جامعه مسلمانان می‌زنند گرچه حوادث اخیر مصر نگرانی‌هایی را برای مسلمانان ایجاد کرده که خود ریشه‌های مختلفی دارد اما باید تلاش کرد این حوادث روند دموکراسی ‌خواهی در منطقه را لطمه نزند، بخصوص در مصر که کشور مهمی در عالم اسلام و عالم عرب است و ارتش این کشور به دلیل سوابق درخشان از افتخارات دفاعی اسلام محسوب می‌شود توقع این است که مراقبت کنند تا این اختلافات سیاسی به جنگ داخلی و کشتار تبدیل نشود.

وی با بیان اینکه چند سالی است با موجودات بدخیم بین‌المللی مواجه هستیم افزود: در مسئله هسته‌ای رفتار کشورهای بزرگ زورگویانه است و دنبال بهانه‌جویی هستند و به همین جهت گاه در مسئله حقوق بشر نیز اقداماتی را انجام می‌دهند.

لاریجانی تصریح کرد: استقامت ملت در این مبارزه ملی به آنها نشان داده است که د‌ر مسئله هسته ‌ای ملت به هم بخش‌ها با هم همصدا هستند و در این زمینه با توجه به تجربیات جنابعالی امید است با دیپلماسی فعال از حقوق ملت دفاع و میدان‌های جدیدی برای تحرکات دیپلماتیک فراهم شود. طبعاً به دلیل اهمیت موضوع همه ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای و همه بخش‌های کشور باید همراهی و مددرسانی کنند.

رئیس قوه مقننه افزود: در بعد اقتصادی پیچیدگی‌های فراوانی وجود دارد که مستقیما بر معیشت مردم تاثیر گذاشته است امروز اقتصاد کشور دچار پدیده رکود و تورم است لذا به نظر می‌رسد ‌اولا بخشی از این مشکلات مربوط به رفتار ماجراجویانه در تحریم‌هاست که باید با تدابیر مناسب از آن عبور کرد و ثانیا برای حل بخش مهمی از مشکلات باید نگاه علمی را در اقتصاد حاکم کرد.

وی یادآور شد: درست است که اقتصاد امری است که در زندگی همگان ساری و جاری است اما مدیریت اقتصادی کشور علمی ‌ذوابعاد و تخصصی است. اصولا توسعه عادلانه در کشور بدون یک برنامه علمی امکانپذیر نیست و انتظار داریم ‌تیم اقتصادی دولت جدید مقید به تئوری روشنی در این زمینه باشد و در چارچوب سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی و قانون برنامه و بودجه عمل کند تا تحرک د‌ر اقتصاد کشور به وجود آید و پایدار باشد چرا‌که گفته‌اند سه چیز است که پایدار نخواهد ماند؛ مال بی‌تجارت، علم بی‌بحث و ملک بی‌سیاست.

لاریجانی خاطرنشان ساخت: در کشور ما ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه کشاورزی، دامداری، صنعت و خدمات وجود دارد که متاسفانه واردات زیاد بالفعل کردن این استعداد را ضربه زده است. شاید تحریم‌ها فرصتی برای اندیشیدن و عمل کردن به این مهم را فراهم کرد که برای مدتی بر رونق تولید ملی کشور که در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب بدان تاکید فرمودند، تمرکز کنیم.

وی تصریح کرد: طبعات تمرکز بر تولید ملی ‌صرفاً برای مصرف داخلی نخواهد بود و بازارهای اطراف ما یک موهبت برای اقتصاد کشورمان است و می‌تواند جزو اهداف اقتصادی ما قرار بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران از نظر موقعیت ژئوپلتیک در چهارراه استراتژی شرق و غرب و شمال و جنوب قرار دارد، گفت: موقعیت ترانزیت ایران چه از بعد راه‌آهن و چه هوایی یک فرصت استثنایی است و اینجاست که پروژه‌های عمرانی باید براساس اولویت‌های مهمتری سامان یابد.

لاریجانی بیان داشت: به عنوان نمونه راه‌آهن چابهار به شمال ایران که مقدرای از آن باقی مانده، می‌تواند مسیر ترانزیت حمل کالا را از کشورهای زیادی به سوی آسیای میانه، قفقاز و افغانستان و آسیای مرکزی فراهم کند و یا در مهار آب‌ها نیز چنین دیدی باید به صورت جدی پیگیری شود و فرصت زیادی هم باقی نمانده است.

رئیس مجلس ادامه داد: در بهره‌گیری از منابع نفتی و گازی مشترک نیز باید یک نگاه ملی وجود داشته باشد و باید از تفرقه در کارهای عمرانی به سود این امور صرفنظر کرد‌.

وی با اشاره به اینکه تحقق عدالت باید با نگاه تحقیق شده و عالمانه‌ای باشد تاکید کرد:: این موضوع به بهبود ضریب جینی و رونق تولید می‌انجامد و این مسئله نیازمند نظریه روشن در تئوری عدالت است و طبعاً تاثیرات مستقیمی در ادامه روش کار هدفمند کردن یارانه‌ها دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ‌امیدواریم ‌با تدوین رویکرد دقیق در این زمینه بسیاری از مشکلات نیازمندان، نظیر بخش درمان بخصوص برای بیماران صعب‌الاعلاج و بحث بیمه همگانی و بیمه بیکاری شکل پایداری پیدا کند که زندگی مردم از پیش‌بینی قابل قبولی برخوردار شود.

نماینده مردم قم در مجلس به مسائل علمی و فناوری نیز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: کشور از پیشرفت‌های خوبی مخصوصاً در زمینه‌های هایتک برخوردار شده است که نظیر بحث هسته‌ای یا حوزه بایو‌تکنولوژی یا نانو و سلول‌های بنیادی است؛ شاید مهمترین کار برای توسعه ملی و فناوری به نحوی که به تولید داخلی شکل و سامانی بدهد، ‌سازوکار ایجاد موسسات دانش‌بنیان است که بتواند حلقه واسط درستی بین حلقه علمی و کشور و صنعت تولید کند.

لاریجانی گفت: در این زمینه برخی قوانین تدوین شده است و ممکن است ‌نیازمند تقنین قوانین مکمل باشیم و در این زمینه مجلس آماده همکاری با دولت و دانشگاه و صنعتگران است.

وی افزود: همچنین در حوزه مسائل اجتماعی نیز مسئله مهمی که باید به آن توجه کرد، مسئله اعتیاد به مواد مخدر به صورت طبیعی و مصنوعی است، پدیده مهاجرت و حاشیه‌نشینی نیز اهمیت زیادی دارد چرا‌که ریشه اقتصادی دارد و د‌ر زمینه ترانزیت مواد مخدر باید تدابیر نوینی برای مقابله با آن در سطح منطقه و بین‌المللی دیده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت که بعد از انقلاب اسلامی به دلیل روحیه عدالت‌خواهی امکانات زیربنایی بسیاری به روستاها گسیل شد اما فقر اصلی که عامل مهاجرت شده است، چرخه معیوب اقتصاد روستایی است که متاسفانه هنوز توجه کافی به آن نشده است و باید در حوزه آمایش سرزمینی به آن توجه شود.

لاریجانی با اشاره به مشکلات محیط زیست نیز تصریح کرد : در بعد محیط زیست نارسایی‌ها از قبل در صیانت از محیط زیست وجود داشته و بیشتر این بخش حاشیه نشین توسعه بوده است که باید از این عزلت درآید، اما پدیده ریزگردها و آلودگی هوا نیز نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از استان‌ها عملا مشکلات جدی برای سلامت و فعالیت اقتصادی کشور شده است، البته اقداماتی صورت گرفته که مفید بوده اما روند آن نشان می‌دهد ‌توسعه این پدیده مزاحم وارداتی کنترل نشده است و باید با اقدامات سریع و همه‌جانبه منطقه‌ای به دنبال علاج آن بود.

وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی معتقد است ‌با اولویت‌ قرار دادن وضعیت معیشت مردم یعنی کنترل گرانی و مسئله اشتغال باید یک حرکت همه جانبه ملی در احیای تولید و رشد و توسعه آن براساس نظامات تئوریک علمی فراهم شود، در غیر این صورت ممکن است ‌کارهای عمرانی پراکنده بسیاری صورت بگیرد اما برآیند آن در جهت حل مشکلات معیشتی مردم و بالا بردن توان اقتصادی مردم نخواهد بود و معجزه‌ای از این مسیر صادر نخواهد شد.

لاریجانی گفت: مجلس بر این اعتقاد است که حضرتعالی می‌توانید با در نظر گرفتن کابینه‌ای توانمند، باتجربه، عاقل، عالم و متعهد که الحمدالله در مدیران کشور طی سال‌های پس از انقلاب وجود داشته، به این حرکت ملی قیام کنید که گفته‌اند ملک از خردمندان جمال گیرد و از حکمرانان پارسا کمال یابد.

وی تاکید کرد: در این زمینه قطعا مجلس شورای اسلامی یاور شما و همکاران شما خواهد بود و در واقع برای تحقق این حرکت ملی مجلس و دولت دو رکن اساسی این محور هستند.

لاریجانی گفت: البته این نشست که نشست صمیمانه و مقدماتی است، ‌بیشتر جنبه معارفه با جناب آقای روحانی دارد و انشاءالله در آینده جلسات دیگری بین مجلس و دولت تدارک دیده خواهد شد‌ تا همگرایی فکری بین این دو بخش مهم کشور به وجود آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب گفت:‌ از اینکه دعوت مجلس را پذیرفتید سپاسگزارم و آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکارانتان را دارم.