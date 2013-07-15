شرایط روزه داری بیماران گوارشی/ رعایت رژیم غذایی و کاهش استرس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علي بهاري گفت: احساس ناراحتي، درد، سوزش و نفخ در قسمت بالاي شکم که هنگام گرسنگي يا پس از خوردن غذا ايجاد مي‌شود، از علايم سوءهاضمه است و اين بيماران با رعايت نکات روزه‌داري صحيح مي‌توانند علايم بيماري خود را کاهش دهند.

وی درباره بهترين الگوي تغذيه‌اي براي بيماران مبتلا به سوءهاضمه، خاطرنشان کرد: رژيم غذايي اين افراد بيشتر به تجربه شخصي خودشان از مصرف مواد غذايي منوط مي‌شود و بطور معمول توصيه مي‌شود برحسب تجربه، ليستي از غذاها تهيه و بررسي کنند چه غذايي بايد بخورند و چه غذايي نبايد مصرف کنند تا علايم بيماري‌شان تشديد نشود.

بهاري با بيان اينکه در درمان بيماران سوءهاضمه‌اي که قصد روزه گرفتن دارند، وعده‌هاي دارويي را در دو نوبت سحر و افطار تنظيم مي‌کنيم، عنوان کرد: ريفلاکس يا برگشت اسيد به داخل مري بيماري شايع گوارشي ديگر است که گاه سوزش سر دل تا پشت قفسه سينه بيمار بالا مي‌آيد و در برخي موارد منجر به سردرد نيز مي‌شود اما با درمان‌هاي دارويي بيماران بهبودي لازم را بدست مي‌آورند و روزه‌داري براي اين دسته نيز منعي ندارد.

اين فوق‌تخصص گوارش، رعايت رژيم غذايي براي بيماران مبتلا به ريفلاکس را حايزاهميت دانست و اظهار کرد: اين افراد يکسري غذاها مانند انواع ترشي‌جات، نوشابه‌هاي گازدار، رب‌گوجه‌فرنگي، ادويه‌هاي تند و تيز، قهوه، چاي، نعنا، و در برخي شيريني‌جات و مرکبات را نبايد بخورند، چراکه موجب مي‌شود اسيد معده بيشتر ترشح و برگشت اسيد تشديد شود و به همين دليل در صورت روزه‌گرفتن بايد به نوع و حجم غذا دقت داشته باشند.

وي خطاب به مبتلايان ريفلاکس تأکيد کرد: در هنگام افطار و سحر از هرگونه پرخوري خودداري کنند و همراه يا وسط صرف غذا، مايعات زياد نخورند، چراکه به اين ترتيب شانس ريفلاکس و ترش‌کردن در آنها بيشتر مي‌شود.

این فوق تخصص گوارش و کبد، روزه‌داري بيماران مبتلا به روده تحريک‌پذير با علايمي همچون نفخ‌شکم، اجابت مزاج نامنظم گاه اسهال و گاه يبوست همراه با نفخ و دل درد را به نفع بيمار دانست و تصريح کرد: استرس عامل مهم در اين بيماري است که با روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان کمتر و به کاهش علايم ديگر بيماري نيز منجر مي‌شود.

بهاري درباره منع روزه‌داري مبتلايان به زخم‌معده و اثني‌عشر گفت: بطور معمول گرسنگي‌هاي طولاني‌مدت علايم اين بيماران را تشديد و موجب دردهاي غيرقابل تحمل مي‌شود و از اين رو روزه گرفتن اين دسته تا زماني که زخمشان درمان نشده،صلاح نيست و توصيه نمي‌شود.