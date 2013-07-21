ناهمخواني زيرساخت هاي استان مهاجرپذیر البرز با جمعيت آن/ البرز جوابگوی جمعيت فعلی هم نيست

به گزارش خبرنگار مهر، طي هفته های گذشته 10 هزار واحد مسکن مهر در شهر جديد هشتگرد با حضور احمدی نژاد به بهره برداري رسيد و رئيس‌جمهور با حضور در يکي از واحدهاي اين مجموعه مسکن مهر به طور نمادين کليد آن را به مالک واگذار کرد. در آیین افتتاح این واحدهای مسکونی علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي از واگذاری 45 هزار واحد مسکن مهر شهر جدید هشتگرد خبر داد و گفت: این واحدها تا آذرماه امسال در مقاطع مختلف به متقاضیان واگذار می شود.

علی نیکزاد پیش تر گفته بود: واحدهای مسکن مهر به صورت مرحله ای 5 هزار واحدی واگذار می شود و مسکن مهر یکی از پروژه های مهم دولت‌های نهم و دهم بوده است که توانست در طول این سالها بسیاری از مردم با درآمد پائین را خانه دار کند.

هر فردي اين خبر را بخواند از افتتاح اين همه واحد مسكوني خوشحال می شود اما واقعيت اين است هيچ زيرساختي براي اين جمعیتی که قرار است ساکن این واحدهای مسكوني شوند و به جمعیت استان اضافه شوند تدارك ديده نشده است. شايد زيرساختي در بعضي از بخش ها وجود داشته باشد اما با توجه به جمعيتي كه البرز دارد كافي نيست بنابراين مسئولان بايد زيرساخت هاي لازم براي جمعيتي كه قرار است به استان البرز اضافه شود را مهيا كنند.

در حال حاضر شهروندان تهراني،‌ البرز را به عنوان خوابگاه تهران مي شناسند اما متاسفانه اين استان با اين روندي كه دارد طي مي كند، چند سال آينده براي خواب هم مناسب نخواهد بود. استاني كه از لحاظ امكانات و تجهيزات رفاهي، بهداشت و درمان، آموزشي و ... داراي ضعف هاي بسيار زيادي است. با افتتاح واحدهاي مسكن مهر،‌ البرز ميزبان ميهمانان ناخوانده اي خواهد بود كه هيچ وسيله براي پذيرايي از اين افراد تدارك ديده نشده است.

زيرساخت هاي استان البرز كافي نيست

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: البرز داراي زيرساخت است اما با توجه به جمعيتي كه دارد كافي نيست بنابراين مسئولان بايد براي مهيا كردن زيرساخت هاي لازم تلاش و كوشش كنند.

«محمدجواد كوليوند» تصريح مي‌كند: در حال حاضر استان البرز از لحاظ، مخابرات، ‌آب، برق، شبكه‌هاي حمل و نقل و ريلي، بهداشت و درمان مهيا است اما با توجه به اين جمعيت كافي نيست.

وي ادامه مي‌دهد: هم اكنون شاهد جمعيت دو ميليون و 500 هزار نفري در كرج هستيم كه در آينده حدود 600 هزار نفر ديگر نيز با افتتاح واحدهاي مسكن مهر به جمعيت استان البرز اضافه خواهد شد بنابراين بايد زيرساخت هاي لازم براي اين جمعيت مهيا شود.

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه هم اكنون زيرساخت ها در نظرآباد، اشتهارد، طالقان و ساوجبلاغ كافي نيست، تصريح مي‌كند: قبل از اينكه جمعيت استان البرز زياد شود بايد فكري به حال فراهم كردن بستر آسايش مردم كرد.

وي با انتقاد از اينكه جانمايي خوبي براي مسكن مهر در سطح كشور صورت نگرفته است، مي‌گويد: البرز يكي از استان هاي مهاجر پذير كشور است بنابراين مسئولان نبايد با افتتاح مسكن مهر بر جمعيت اين استان بيافزايند و جانمايي مسكن مهر بايد بر اساس منطق صورت گيرد.

كوليوند تصريح مي‌كند: در حال حاضر 100 هزار مسكن مهر در استان البرز در حال ساخت و آماده سازي است كه با افتتاح اين واحدها حداقل 400 هزار نفر به جمعيت استان اضافه مي‌شود كه هنوز مسئولان فكري براي آموزش و پرورش‌، حمل و نقل، بهداشت و درمان، فضاي كار و اشتغال اين شهروندان نكرده اند به هر حال اين جمعيت نيازمند آسايش و امنيت لازم هستند لذا به نظر می رسد که این تعداد مسكن مهر باید در استان هایي افتتاح مي شد كه سهم كمتري از مهاجر پذيري داشتند.

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي مي‌افزايد: هم اكنون البرز به عنوان يكي از استان هاي مهاجر پذير و در جوار پايتخت داراي مشكلات متعددي است، با چنين شرايطي بر مهاجرت پذيري البرز دامن زده شده است و تمام اين عوامل دست به دست هم داده تا درصد فقر بالاتر رود.

وي در خصوص سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا پروژه هاي نيمه كاره البرز بر فراهم نبودن زيرساخت ها در اين استان دامن زده است؟ مي‌گويد: پروژه هاي نيمه كاره استان البرز به دليل كمبود و عدم تخصيص اعتبار بر زمين مانده است.

كوليوند با بيان اينكه آزادسازي مسير اتوبان شهيد همت وقت زيادي را از مسئولان گرفت، ادامه مي‌دهد: در كنار اين امر بحث عمده وقفه اين طرح تامين نبودن منابع آن است كه تخصص اعتبار آن به ميزان كافي نبود.

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي در مورد سئوال خبرنگار مهرمبني بر اينكه راه حل و پيشنهاد شما براي فراهم شدن زيرساخت هاي لازم در استان چيست؟ ‌تصريح مي‌كند: مسئولان در ابتدا بايد چند اولويت را در كارهاي خود منظور كنند آن هم يك بار و براي هميشه، نخست فراهم كردن زيرساخت هاي حمل و نقل، اگر كمربندي جنوب استان راه اندازي شود ديگر خيلي از افراد از اتوبان تردد نخواهند كرد.

وي با بيان اينكه اولويت دوم براي مسئولان بايد قطار شهري باشد و تلاششان اين باشد كه اين طرح را به سرانجام برساند، مي‌گويد: مسئولان بايد مقدمات حضور سرمايه گذار و بخش خصوصي براي اتمام هر چه سريعتر طرح فراهم كنند. به هر حال برای اين جمعيتي كه به البرز اضافه مي شود بايد فكري به حال اشتغال و به ويژه بهداشت و درمان آن نيز كرد.

كوليوند با بیان اینکه توسعه اقتصاد استان البرز در گرو فراهم کردن زیرساخت های لازم است، مي‌افزايد: اتمام پروژه نیمه کاره مترو کرج، بهداشت و درمان و توسعه شبکه حمل و نقل استان از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اصغر عربيان استاندار البرز نيز در مورد فراهم شدن زيرساخت‌هاي لازم در استان به منظور تامين آسايش شهروندان، مي‌گويد: گسترش و پیشرفت برنامه‌های توسعه‌ای باید با فراهم شدن زیرساخت‌ها همراه باشد.

گزارش: مهدي دهقان