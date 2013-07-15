حجت‌الاسلام علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور منتخب اظهار کرد: آنچه مسلم است این است که بار وی کار آمدن دولت یازدهم، اتفاقات پیش آمده بین دولت و شخص احمدی نژاد با مجلس و ریاست قوه مقننه که اتفاقات و حوادث بسیار تلخی هم بود، دیگر تکرار نخواهد شد.

توجه به چالش های کشور در سخنان لاریجانی و روحانی مشهود بود

وی درباره فضای حاکم بر جلسه رئیس جمهور منتخب و رئیس، هیات رئیسه و نمایندگان مجلس، افزود: فضای حاکم بر جلسه و صحبت های آقایان روحانی و لاریجانی نشان داد که این جلسه برخوردار از یک انگیزه معنوی، اخلاقی و همراه با تدبیر و عقلانیت بوده و توجه به فرصت ها و چالش های پیش روی کشور در سخنان هر دوی این بزرگواران کاملا مشهود بود، این موضوع حاکی از این مساله است که تلاش دولت یازدهم و مجلس نهم معطوف بر دفع تهدیدها از نظام و تبدیل آن به فرصت برای کشور است.

متاسفانه برخی افراطی گری و حرکت های خودسرانه را در کشور حاکم کرده بودند

مشاور پارلمانی رئیس جمهور منتخب ملت تصریح کرد: در سال های اخیر آنچه باعث شده بود که قانون گرایی در کشور منظور نظر قرار نگیرد و وحدت که مطالبه همیشگی امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب است مورد نظر نباشد، از بین رفتن حرمت ها و شکستن آن بود. به قول آقای لاریجانی این شکستن حرمت ها تا جایی پیش رفت که حرمت حرم هم نگه داشته نشد، تمام این موضوعات بر می‌گردد به افراط گرایی و حاکم شدن حرکت های خودسرانه که متاسفانه برخی آن را در کشور حاکم کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم این حرکت های خودسرانه، افراطی گری و قانون گریزی دیگر در کشور وجود نخواهد داشت، ادامه داد: دولت آینده تلاشش این است که فضا را به سمت اعتدال، تدبیر و عقلانیت سوق دهد تا در این فضا اولویت های کشور خود را نشان دهد. مهمترین اولویت هایی هم که شب گذشته آقایان روحانی و لاریجانی آن را مطرح کردند، توجه به اقتصاد و معیشت مردم است که این موضوع هم مبتنی بر سیاست های اصل 44 و سیاست های بالادستی ابلاغی رهبر معظم انقلاب خواهد بود.

توجه به سیاست های بالادستی و همکاری با مجلس نقشه راه دولت آینده

عسگری یادآور شد که رئیس جمهور منتخب مردم چون خود در جریان کار تدوین سیاست های بالادستی و ابلاغی رهبر معظم انقلاب بوده و مسئولیت اتاق فکر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این خصوص برعهده داشته است، انجام ماموریت ها بر مبنای این سیاست ها را در اولویت کاری خود دارد، لذا نقشه راه آقای دکتر روحانی و دولت یازدهم سیاست های بالادستی و ابلاغی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است و تعامل دولت و مجلس در این نقشه راه و طی طریق در خط سیر کلی نظام به ایشان کمک خواهد کرد. بر این اساس آقای روحانی و دولت یازدهم هم‌افزایی مجلس و دولت را مورد تاکید قرار خواهند داد.

وی اضافه کرد: در گفتگوهایی که بعد از جلسه شب گذشته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتم، سخنان رئیس جمهور منتخب ملت برای مجلس از این جهت جذابیت داشت که ایشان سخن امام راحل(ره) که مجلس را عصاره فضایل ملت خوانده بودند را دوباره زنده کرد و یاد شهید مدرس را گرامی داشت. در جلسه شب گذشته آقای روحانی بر جایگاه مجلس شورای اسلامی و اینکه مصوبات قوه مقننه پس از تایید شورای نگهبان برای همه به خصوص دولت لازم‌الاجرا است، تاکید داشت.

اقتدار مجلس برای دولت فرصت است

مشاور پارلمانی رئیس جمهور منتخب ملت گفت: در جلسه مشترک آقای روحانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایشان خودشان را هم با عنوان رئیس جمهور منتخب که مطالبات مردم را دنبال خواهد کرد و هم به عنوان یک دلسوز که امین مردم و رهبری بوده است، معرفی کرد، از این منظر که وی 20 سال از عمر خود را در مجلس شورای اسلامی سپری کرده است و بهتر از هر فرد دیگری می داند که عزت مجلس به معنای عزت و عظمت ملت است و اقتدار قوه مقننه برای دولت یک فرصت محسوب می شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور منتخب در سخنان خود در جمع نمایندگان مجلس نقطه قوت دولت را در قوت مجلس دیدند، خاطر نشان کرد: آقای روحانی خطاب به نمایندگان تاکید داشتند که تذکر، سوال و حتی استیضاح مجلس شورای اسلامی اگر لازم باشد، قانونی است و به دیده منت مورد پذیرش دولت آینده خواهد بود، ایشان کارآمدی نظام را منوط به همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی خواندند و این دو قوه را مکمل یکدیگر دانستند.

روحانی اخلاق را معیاری مهم برای پیشبرد امور کشور می داند

عسگری با اشاره به اینکه آقای روحانی در سخنان خود که در جمع نمایندگان مجلس مطرح کرد، اخلاق را همراه موضوعات قانونی، معیاری بسیار مهم در پیشبرد امور کشور خواند، یادآور شد: در این سخنان بسیاری از معضلات کشور به فاصله گرفتن از اخلاق در انجام امور مرتبط خوانده شد، بر این اساس رئیس جمهور منتخب تاکید داشت که در حوزه های اخلاق و مدیریت کاری باید اهتمام ویژه ای داشته باشیم تا از شرایط پیچیده و خاصی که برای کشور بوجود آمده و دلیلش هم قانون‌گریزی بوده است، عبور کرده و تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

هم اکنون 500 کارشناس و متخصص رئیس جمهور منتخب را یاری می کنند

به گفته وی بر اساس سخنان رئیس جمهور منتخب ملت باید در فضای اعتدال، قانون‌گرایی و همفکری دولت و مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد امور کشور به نظرات و نیروهای کارشناس به ویژه در دانشگاه ها توجه جدی داشته باشیم. لذا هم اکنون 500 نفر از کارشناسان و متخصصان در قالب تیم ها و کارگروه های تشکیل شده رئیس جمهور منتخب را برای انجام ماموریتی که در پیش دارد، همراهی می کنند.

مشاور پارلمانی رئیس جمهور منتخب ملت با اشاره به سخنان رئیس جمهور منتخب که سه سرمایه مهم حمایت رهبری، حمایت و اعتماد مردم و همکاری قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس را برای دولت آینده مغتنم خوانده بود، گفت: عمده کارها بر مبنای همین سه سرمایه مهمی که از سوی آقای روحانی مورد اشاره قرار گرفت، معطوف بوده و پیش خواهد رفت. در مجموع جلسه شب گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور منتخب ملت بسیار مثبت بود و یک فصل جدید و شروعی بسیار خوب برای همکاری مجلس نهم و دولت یازدهم را نوید داد.

وی پیش‌بینی‌اش را از همکاری مجلس شورای اسلامی با دولت یازدهم در دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی اینگونه بیان کرد: در کنار این جلسه ارزشمندی که آقای دکتر لاریجانی و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بانی آن بودند، شواهد گویای این است که اراده و عزم اکثریت قاطع نمایندگان مجلس مبتنی بر همکاری و حمایت از دولت یازدهم است.

شرایط مجلس برای همکاری با دولت در بررسی کابینه پیشنهادی مثبت است

عسگری تاکید کرد: فکر می کنم با توجه به تجربه ای که آقای دکتر روحانی از مجالس پیشین و ارزیابی که از این مجلس دارند، شرایط برای معرفی وزرای پیشنهادی و همکاری مجلس در این خصوص مثبت خواهد بود، فضای مجلس، نوع انگیزه و گرایش نمایندگان در واقع در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و منافع ملی فعال خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه و نقطه نظرات کارشناسی که آقای روحانی و تیمش دارند، در معرفی افراد و کابینه پیشنهادی به مجلس آرمان‌گرایی همراه با واقع‌بینی مدنظر خواهد بود، لذا نوع عملکرد نمایندگان در قبال کابینه پیشنهادی را مثبت می دانم.

حق دولت معرفی کابینه و حق مجلس دادن و یا ندادن رای اعتماد است

مشاور پارلمانی رئیس جمهور منتخب ملت در عین حال اظهار کرد: حق رئیس جمهور معرفی اعضای کابینه بدون هیچ نوع فشار و احیانا توجه به سهم‌خواهی هایی که ممکن است برخی از بیرون داشته باشند، است و حق مجلس هم طبق قانون اساسی بررسی شرایط و اعضای کابینه پیشنهادی و دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به آنان است که این موضوعات باتوجه به اصل تفکیک قوا در دولت و مجلس شورای اسلامی مورد نظر خواهد بود.