کتابخانه مشارکتی در ساوجبلاغ راه اندازی می شود

شیخ حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: راه اندازی کتابخانه مشارکتی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی چهارباغ به تصویب رسید و به زودی با همکاری شورای شهر این کتابخانه در مسجد جامع ملک آباد چهارباغ راه اندازی می شود.



حسنی یادآور شد: همچنین مقرر شد شورای اسلامی شهر و شهرداری در خصوص تامین بخشی از هزینه ساخت کتابخانه در زمین اهدایی خیرین اقدام و با جذب سایر خیرین و همکاری اداره کتابخانه ها یک کتابخانه استاندارد در این بخش تاسیس شود.



وی همچنین از عضويت اعضای اين انجمن در شبكه كتابخوانان حرفه ای خبر داد و تاکید کرد: ترغیب مردم و جوانان به عضويت در اين شبكه مستلزم تبليغات وسيعی در اين بخش است.



شیخی با اشاره به اینکه شبكه كتابخوانان حرفه ای تنها شبكه های اجتماعی كتاب در ايران است، یادآور شد: در این شبکه اجرای مسابقات كتابخوانی، بحث و تبادل نظر پيرامون كتاب و دانلود رايگان كتاب برای علاقه مندان فراهم است.