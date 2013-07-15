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۲۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

نقوی حسینی خبر داد:

بررسی تحولات مصر و سوریه و روابط با امارات و عربستان در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با صالحی

بررسی تحولات مصر و سوریه و روابط با امارات و عربستان در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با صالحی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد: نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه فردا، سه شنبه  برگزار خواهد شد.

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه که قرار است فردا، سه شنبه برگزار شود، خبر داد.

وی افزود: علی اکبر صالحی ، وزیر امور خارجه کشورمان در این جلسه به همراه معاونین خود حضور خواهد یافت.

نقوی حسینی ادامه داد: در این جلسه قرار است آخرین تحولات مصر، سوریه ، مسائل ایرانیان در امارات، روابط ایران و عربستان مورد بررسی قرار گیرد و همچنین وزیر امور خارجه در خصوص سفر چند ساعته خود به ترکیه گزارشی را ارائه دهد.

کد مطلب 2097241

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