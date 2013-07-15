بررسی تحولات مصر و سوریه و روابط با امارات و عربستان در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با صالحی

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه که قرار است فردا، سه شنبه برگزار شود، خبر داد.

وی افزود: علی اکبر صالحی ، وزیر امور خارجه کشورمان در این جلسه به همراه معاونین خود حضور خواهد یافت.

نقوی حسینی ادامه داد: در این جلسه قرار است آخرین تحولات مصر، سوریه ، مسائل ایرانیان در امارات، روابط ایران و عربستان مورد بررسی قرار گیرد و همچنین وزیر امور خارجه در خصوص سفر چند ساعته خود به ترکیه گزارشی را ارائه دهد.