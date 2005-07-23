تايدواتر هرمزگان صدرنشين هفته سوم

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين رقابتها 12 تيم طي روزهاي پنجشنبه وجمعه 30 و31 تيرماه به ميزباني فرهنگسراي هنر تهران به رقابت پرداختند كه نهايتا اين نتايج بدست آمد:

دورششم مسابقات عصرروز پنجشنبه 30 تيرماه:

صنعت نفت آبادان 2 - راه آهن تهران 2

تايد واتر هرمزگان 5/2 - پتروشيمي بندر امام 5/1

شركت پالايش نفت آبادان 5/1 - سايپا تهران 5/2

خضراء مازندران 3 - نفت و گاز گچساران 1

زغال سنگ كرمان 4 - آرارات تهران صفر ( عدم حضور)

فرهنگسراي هنر 2 - پيام ارتباطات گيلان 2