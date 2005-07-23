تايدواتر هرمزگان صدرنشين هفته سوم

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين رقابتها 12 تيم طي روزهاي پنجشنبه وجمعه 30 و31 تيرماه به ميزباني فرهنگسراي هنر تهران به رقابت پرداختند كه نهايتا اين نتايج بدست آمد:
دورششم مسابقات عصرروز پنجشنبه 30 تيرماه:
صنعت نفت آبادان 2 - راه آهن تهران 2
تايد واتر هرمزگان 5/2 - پتروشيمي بندر امام 5/1
شركت پالايش نفت آبادان 5/1 - سايپا تهران 5/2
خضراء مازندران 3 - نفت و گاز گچساران 1
زغال سنگ كرمان 4 - آرارات تهران صفر ( عدم حضور)
فرهنگسراي هنر 2 - پيام ارتباطات گيلان 2
دورهفتم مسابقات صبح روزجمعه 31 تيرماه:
تايد واترهرمزگان 5/3 - شركت پالايش نفت آبادان 5/0
فرهنگسراي هنر4 - آرارات تهران صفر (عدم حضور)
نفت و گاز گچساران 5/1 - پتروشيمي بندر امام 5/2
پيام ارتباطات گيلان 5/2 - صنعت نفت آبادان 5/1
سايپا تهران 3 - زغال سنگ كرمان 1
راه آهن تهران 5/1 - خضراء مازندران 5/2
ازنكات قابل ذكرمسابقات مي توان به پيروزي ارزشمند شادي پريدر استاد بزرگ بانوان ايران ازتيم خضراء مازندران كه يكي ازدوبازيكن زن حاضردررقابتهاي ليگ باشگاهي است، برابرتيگران كتانجانيان استاد بين المللي شطرنج جمهوري ارمنستان با رتينگ بين المللي 2443 ازتيم راه آهن تهران اشاره كرد.
حال درپايان هفته سوم ودورهفتم اين پيكارها تايدواترهرمزگان با 21 امتيازصدرنشين وتيمهاي پتروشيمي بندرامام با 5/18 و سايپا تهران وفرهنگسراي هنرهردوبا 5/16 امتيازمشتركا دررده هاي بعدي جاي دارند.
گفتني است: هفته چهارم ليگ برترباشگاههاي ايران طي روزهاي سوم وچهارم شهريورماه به ميزباني تيم پيام ارتباطات گيلان درخانه شطرنج گلساررشت پيگيري خواهد شد.
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