کلاس انشاء تمام شد موقع کلاس حساب است/ از انصراف به نفع جلیلی ناراحت نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، افزود: تقابل اصولگرایی و اصلاح طلبی به 10 سال قبل مربوط می شود و امروز دیگر زمانی برای اینگونه برداشت ها از انتخابات نیست.

وی ادامه داد: در انتخابات یازدهم شاهد بودیم که برخی از اصولگرایان مسئول ستاد های روحانی بودند و برخی از اصلاح طلبان نیز برای ستاد های اصولگرایان فعالیت می کردند.

عضو جبهه پایداری تصریح کرد: در گروه های سیاسی صحبت از اصلاح طلب و اصولگرا وجود دارد اما اینگونه سخنان در میان مردم جایگاهی ندارد و تعیین کننده نیست.

لنکرانی یادآور شد: بهبود شرایط کشور نظر اکثریت رای دهندگان بود و امروز هم مردم همین توقع را از دولت یازدهم دارند.

از انصراف به نفع جلیلی ناراحت نیستم

وی در بخش دیگر از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که آیا نسبت به رای جلیلی در انتخابات یازدهم از انصراف خود پشیمان نیستید، گفت: از همان روز های اول هم گفته بودیم که گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات یازدهم با یک پرچمدار حضور خواهد یافت و من از اینکه به نفع جلیلی انصراف دادم ناراحت و پشیمان نیستم.

عضو جبهه پایداری تصریح کرد: در جلیلی نکات ارزشمندی بود که باعث شد من به نفع او کنار بروم از او اعلام حمایت کنم اما این حضور نشان داد که گفتمان انقلاب اسلامی زایش دارد و یک شبکه اجتماعی بزرگ میان جوانان ایجاد شده است.

لنکرانی ادامه داد: از حدود چهار میلیون نفری که حمایت کردند اکثر آنها دانشگاهیان و نخبگان بودند که نسبت به دیگران این حضور برای حمایت از جلیلی چشم گیر بوده است.

نسبت دادن جلیلی به دولت دهم مشکل آفرین شد

وی با بیان اینکه در هفته های آخر تبلیغات شاعبه اینکه جلیلی ادامه دهنده راه دولت دهم است مشکل آفرین شد، گفت: هزینه تبلیغات جلیلی نسبت به برخی دیگر از کاندیداها به مراتب کمتر بود و اولویت او مباحث گفتمان انقلاب اسلامی و معرفتی بود که البته در هفته های آخر این تلقین ایجاد شد که جلیلی ادامه دهنده دولت دهم است و از طرفی نتوانستیم اینگونه تفکرات را از بین ببریم.

عضو جبهه پایداری تصریح کرد: نگاه تحول خواه مردم، انگیزه اصلی حضور در انتخابات بود که البته جلیلی نتوانست این نوع نگاه خود را به مردم نشان دهد و در مقابل، روحانی به خوبی افکار عمومی را به خود جلب کرد.

هاشمی یک سوم آرای روحانی را می آورد

لنکرانی درپاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص نقش هاشمی رفسنجانی در آرای روحانی، گفت: اگر هاشمی رفسنجانی خودش وارد انتخابات شده بود یک سوم رای روحانی را می آورد.

وی افزود: روحانی با ترفندی رای هاشمی را گرفت.

کلاس انشا تمام شد موقع کلاس حساب است

عضو جبهه پایداری با اشاره به اینکه امروز موقع عمل کردن به شعارها است، گفت: در زمان تبلیغات برخی گفتند که تورم و مشکلات را شش ماه، یک ساله، دو ماه و.... به پایان خواهند رساند اما امروز که کلاس انشا تمام شده و موقع کلاس حساب است سخنان دیگری را مطرح می کنند.

نگاه من متناسب با نگاه دولت یازدهم نیست

لنکرانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص حضور او در دولت یازدهم، گفت: اول که به من پیشنهادی نشده و اگر هم شود قبول نخواهم کرد.

وی افزود: نگاه من متناسب با نگاه دولت یازدهم نیست و افرادی باید در دولت باشند که همه یکدل و و یک فکر باشند.

عضو جبهه پایداری تاکید کرد: من تحقیقات و پژوهش های خود را در اختیار دولتیان قرار دهم.