به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نتایج گزارش منتشر شده توسط شرکت تحقیقات ژوپیتر با عنوان "بازارهای تجارت موبایل، تحلیل روند بخش به بخش و پیش بینی های 2013 تا 2017" که به ارزش کلی معاملات صورت گرفته روی تلفنهای هوشمند و تبلتها پرداخته، مشخص شده است که این رقم برای سال 2013 به 1.5 تریلیون دلار می رسد و تا سال 2017 افزایشی بیش از دو برابر خواهد داشت.

درحالی که اولین فعالیتهای تجاری این عرصه دربرگیرنده خرید کالاهای تجاری چون فایلهای صوتی دیجیتالی، بازیها و زنگهای تلفن بود، اما در سالهای اخیر این تجارت تغییر کرده و رنگ دیگری به خود گرفته است. اگرچه بزرگترین بخش این تراکنشها از صنعت بانکداری موبایل ناشی شده است، اما خرده فروشی و سایر استفاده های فناوری ارزشهای مضاعفی را به رقم کلی تراکنشهای موبایلی آورده اند.

به طور خاص، خطوط هواپیمایی و خرده فروشیها در این رشد این روند نقش داشته اند. خطوط هوایی پلتفورمهای بلیط الکترونیک را گسترش داده اند و فعالانه از حضور مردم را از طریق اپلیکیشنهای موبایلی پذیرا هستند که این امر نه تنها دربرگیرنده گزینه های خرید بلیط است بلکه مسافران از سایر مزایای این سیستم نیز سود می برند.

سود این تجارت برای خرده فروشی دوبرابر است. اول این که محصولات فیزیکی بیشتری از طریق دستگاه های موبایلی به فروش می رسند و دوم این که فروشگاه های فیزیکی نیز از اپلیکیشنهای موبایلی برای ارتقا کیفیت بهره می برند.