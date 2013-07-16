محمد باقر هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکماه قبل نامه ای مبنی بر آمادگی سازمان بیمه سلامت برای ادغام سازمانهای بیمه گر به تمامی صندوقهای بیمه ای ابلاغ شد که بر اساس آن تمامی سازمانها موکلف به تمکین از این قانون شدند.

وی تاکید کرد: اما متاسفانه طی این مدت سازمانها پاسخی به نامه ارسالی نداند و ما همچنان منتظر جواب آنان هستیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه مهلتی برای سازمانهای بیمه گر تعیین نشده است، گفت: نامه ارسالی مجددا پیگیری شده است و نتیجه آن نهایتا در کمتر از یک ماه آینده مشخص می شود و پس از آن تکلیف ادغام سازمانهای بیمه گر معلوم خواهد شد.

هداوند در خصوص برخورد با سازمانهای بیمه گری که این آیین نامه را اجرا نکنند افزود: در صورت عدم همکاری سازمانهای بیمه گر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور به این موضوع رسیدگی می کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف به منظور هماهنگی با صندوق های بیمه ای گفت: تاکنون برخی از سازمانهای بیمه ای در جلسات ما شرکت کرده و همکاری خوبی داشته اند اما برخی این کار را نکرده اند در مجموع در حال حاضر تمامی زیرساخت های لازم برای ادغام صندوق های بیمه ای فراهم شده است و در صورت عدم همکاری آنان موضوع پیگیری می شود.

تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی بانک ها، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، بهداشت و درمان صنعت نفت، سازمان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی صدا و سیما، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مشروط به اذن رهبر، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بیمه مرکزی، بانک توسعه صادرات، بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک توسعه و تعاون، مرکز نوسازی تحول اداری و شرکت سهامی بیمه ایران از جمله صندوق های بیمه ای هستند که باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند.