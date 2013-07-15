به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه نیوز سردار سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در مراسم افتتاح بیمارستان صحرائی شهید صدوقی در منطقه محروم چاه مبارک شهرستان عسلویه از امنیت و سلامتی به عنوان نعمتهای ناشناخته ای که همواره مورد تاکید بزرگان دین قرار گرفته اند یاد کرد و گفت: برخورداری از سرمایه های دنیوی بدون داشتن امنیت و سلامتی بی ارزش خواهد بود و از این رو بزرگان دین ما همواره این دو مولفه را سرلوحه امور خود قرار داده اند.



سردار عراقی با اشاره به بومی سازی و ارتقای ضریب امنیت در مرزها اظهار داشت: نیروی زمینی سپاه به عنوان سرباز و خدمتگذار مردم با حضور در مناطق مرزی کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان ضریب امنیت را به صورت چشمگیر ارتقاء داده و امنیت را بومی سازی کرده است.



جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه " خوشحالیم که در خدمت محرومین هستیم" از خدمت رسانی نیروی زمینی سپاه در مناطق محروم به بیش از 900 هزار نفر در حوزه سلامت خبر داد و ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که خدمت رسانی به محرومین دائمی شود.



در این مراسم سردار اخوان معاون بهداری نیروی زمینی سپاه نیز با اشاره به قابلیت‌های منحصر بفرد بیمارستان صحرائی شهید صدوقی گفت: استفاده از تجهیزات استاندارد به روز، رایگان بودن تمامی خدمات، برخورداری از سامانه های امداد صحرائی ممتاز، بهره مندی از قابلیتهای تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان صحرائی شهید صدوقی و درمان انسان محور و دانش محور از مهم ترین قابلیتهای این بیمارستان صحرائی به شمار می رود.



معاون بهداری نیروی زمینی سپاه در پایان عدالت محوری در استفاده از امکانات و ارائه خدمات را مهم و حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: در خصوص افرادی که نیاز به درمان طولانی مدت دارند نیز درصدد هستیم تا روند درمانی آنها تا بهبودی کامل ادامه یابد.