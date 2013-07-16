آمار متخلفین بورس هیأت علمی در دانشگاه شهید چمران/ اساتید فراری از دانشگاه

دکتر حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، علت عدم ماندگاری و جذب پایین عضو هیات علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز را شرایط زندگی، امکانات، آب و هوا، مشکل گرد و غبار، عنوان کرد و افزود: تمام این مسایل دست به دست هم داده، تا اعضای هیات علمی تمایلی برای جذب در دانشگاههای استان خوزستان نداشته باشند.
وی با بیان اینکه باید تمهیدات ویژهای برای رفع این مشکل اتخاذ شود، افزود: گرچه پایه حقوقی اعضای هیات علمی دانشگاه و تعداد پایههای سنواتی که دریافت میکنند نسبت به دیگر اعضای هیات علمی بیشتر است اما همه اینها نمی تواند در برابر این گرما، گرد و غبار و آلودگیها جاذبه ایجاد کند، باید تسهیلات بیشتری در اختیار استادان قرار گیرد.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: درحال حاضر 55 پرونده علیه افرادی که به بورس خود به عنوان هیات علمی عمل نکرده و در دانشگاههای دیگر مشغول فعالیت هستند در دستگاههای قضایی تشکیل و درحال رسیدگی است.
وی افزود: این پرونده ها مربوط به سالهای گذشته بوده و با تمهیداتی که پیش بینی شده، در چند سال اخیر اجازه این کار به هیچ فردی داده نشده و برخی از این افراد هم مجبور به بازگشت و فعالیت در مجموعه دانشگاه شده اند.
مروتی با اشاره به نیاز دانشگاه شهید چمران اهواز به جذب هیات علمی گفت: نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو در دانشگاههای دولتی بهطور استاندارد یک به 17 است و اگر تعداد دانشجویان دانشگاه را 17 هزار نفر در نظر بگیرم باید یک هزار عضو هیات علمی جذب کنیم این درحالی است که تنها حدود 500 عضو هیات علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز فعالیت می کنند.
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