حکایت فداکاری شهید فهمیده های زاهدان/ گرامیداشت سالروز شهدای مسجد جامع زاهدان فراموش شد

به گزارش خبرنگار مهر از زاهدان، 25 تیرماه سال 1389 در حالیکه بسیاری از مردم زاهدان در جشن های نیمه شعبان و میلاد باسعادت سرور و سالار شهیدان مسرور بودند عوامل گروهک تروریستی جندالشیطان باانجام عملیات انتحاری موجب به شهادت رسیدن 29 نفر از دیگر یاران امام حسین (ع) در این روز شدند.

در حالی که هنوز ترکش ها و زخم های مانده از کینه دشمن بر در ورودی مسجد جامع زاهدان خودنمایی می کند و هنوز بسیاری از دوستان این شهدا به یاد همرزمان خود نماز را در این مسجد اقامه می کنند اما برگزار نشدن مراسم گرامیداشت این شهدا موجب دلشکستگی بسیاری از دوستان این شهدا شد.

غفلت از شهدا غفلت از اسلام است

یکی از اعضای فعال پایگاه امام خمینی (ره) زاهدان در این رابطه با اعتراض مبنی بر اینکه چرا مسئولان باید از یادآوری و گرامیداشت چنین واقعه مهمی غفلت کنند گفت: هر شخصی از شهدا غافل شود از دنیا و اسلام غافل شده است و این گناهی نابخشودنی است.

یکی از همکاران شهید عارف شهرکی که تا لحظه شهادت در مقابل مسجد جامع زاهدان با وی بوده است نیز گفت: با وجود اینکه دو بار دشمن قلب بچه های ما را با هزاران ساچمه جاسازی شده در پشت کینه و جلیقه انتحاری خود نشانه رفت اما هیچ یک از این بچه ها حتی یک قدم عقب نرفتند و هراسی به دل راه ندادند.

وی افزود: همه این شهدا به عشق امام حسین(ع) به مسجد جامع آمده بودند و همچون سالارشان جان خود را سپر تیر های منافقان قرار دادند تا آسیبی به اسلام و انقلاب نرسد حال که دنیای مادی موجب شده تا ما از نصب یک پارچه حقیر برای یادآوری نام آنها در سالروز شهادتشان دریغ کنیم آن دنیا جواب شهدا را چگونه می دهیم؟

وی تاکید کرد: شهید شهرکی تا لحظه شهادت از یاد ما غافل نشد ما هم نباید یاد او و سایر سرمایه های شهدا را از یاد ببریم.

فرمانده یکی از حوزه های مقاومت بسیج زاهدان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: سیستان و بلوچستان از زمره استان هایی است که در شهادت بر روی مردم آن گشوده است و رشادت های مردم پس از دوران جنگ تحمیلی برای حفظ اسلام با بسیاری از وقایع مهم در کشور برابری دارد.

وی افزود: این استان افتخار داشتن دو شهید فهمیده را دارد که نخستین آن شهید مسلم کیخا بود که او نیز همچون محمد گلدوی با گرفتن تروریست ها در بغل خود اجازه هر گونه تجاوز و اقدامی را از وهابیون سلب کرد.

وی اظهارداشت: اگر به خانواده شهید گلدوی سری بزنید و یا منزل او را ببینید مشاهده می کنید که این شهدا تنها از این دنیا همان افتخار و عزت و سربلندی در راه اسلام را با خود برده اند و دیگر هیچ چشمداشتی به دنیا نداشته اند حال سخت است که با این نگرش عمیق آنها اما ما به بهانه های مختلف از برگزاری یک مراسم ساده و به یاد آنها غافل شویم.

وی با انتقاد از عملکرد بنیاد شهید استان گفت: تعدادی از شهدا در استان پر رنگ دیده می شوند و مراسم و نام آنها از نظر هیچ مسئولی غافل نمی ماند اما تعدادی نیز همچون شهدای مسجد جامع حتی در سالروز شهادتشان به دست فراموشی سپرده می شوند و این رویه مناسب و قابل قبولی نیست.

یادواره شهدا به صورت فصلی برگزار می شود

در این رابطه معاون پژوهشی و ارتباطات بنیاد شهید سیستان و بلوچستان در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا امسال مراسمی برای یادبود و بزرگداشت شهدای مسجد جامع زاهدان در نطر گرفته نشده است اظهار داشت: به طور معمول مراسم بزرگداشت شهدا در طی 3 سال نخست توسط بنیاد شهید برگزارمی شود و پس از این مدت در سایر برنامه های فصلی گنجانده می شود.

حمید غلامی گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا در طی 4 نوبت به صورت بهاره، تابستانه، پائیزه و زمستانه برگزار می شود که به منظور گرامیداشت شهدای شعبانیه نیز مراسمی به طور همزمان با سایر مراسم دیگر در فصل بهار برگزار شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر خانواده شهدا و برخی پایگاه های مقاومت نسبت به برگزاری این مراسم اقدام می کنند.

بازخوانی حادثه تروریستی مسجد جامع

شامگاه پنجشنبه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ بعد از اقامه نماز جماعت و مولودی خوانی به مناسب میلاد حضرت امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در مسجد جامع زاهدان دعای کمیل با حضور محبان اهل بیت (ع) در حال برگزاری بود که بازماندگان گروهک ریگی با نیت هدف قرار دادن خیل جمعیت به خیابان آزادی زاهدان قدم گذاشتند.

عوامل تروریستی که قصد داشتند تجمع مردم در صحن مسجد را مورد حمله قرار دهند به دنبال فرصتی برای ورود به مسجد و کشتار مردم بی دفاع بودند.

منافقین هنگامی که مشاهده کردند گذر از نیروهای حفاظتی مستقر در مسجد کار ی دشوار است سعی کردند تا با مخفی کردن خود در زیر پوششی زنانه از قسمت بازرسی خواهران به داخل مسجد ورود پیدا کنند.

ساعت ۲۱:۱۵ شب 24 تیرماه 1389 بود که یکی از بازماندگان فریب خوررده گروهک جندالشیطان سعی کرد بدون بازرسی وارد صحن مسجد شود که اقدام به هنگام بسیجی فداکار محمد گلدوی مانع از رسیدن این منافق به اهداف شومش شد.

عامل انتحاری وقتی خود را در دستان بهم فشرده شهید گلدوی دید در همان ثانیه نخست ضامن انفجاری را کشید و موجب شهادت 5 نفر از نیروهای بسیجی و انتظامی مستقر در ورودی مسجد شد.

انفجار دوم

با انفجار نخست در صحن مسجد جامع زاهدان خیل بسیاری از مردم زاهدان از جمله جوان های بسیجی و نیروهای امدادی برای کمک به آسیب دیدگان احتمالی به مسجد جامع شتافتند.

این در حالی بود که عامل انتحاری دوم هنوز در صدد بود تا خود را به داخل مسجد برساند و ماموریت ننگینش را تمام کند.

از آنجا که بسیاری از بسیجیان و نیروهای امنیتی با زنجیر کردن دستهایشان با یکدیگر مانع ورود به داخل مسجد شده بودند کمتراز 20 دقیقه از انفجار نخست، دومین عامل انتحاری نیز که از رسیدن پای ناپاکش به داخل مسجد مایوس شده بود در میان جمعیت ضامن انفجاری را کشید و موجب شهادت 24 تن دیگر و زخمی شدن 270 نفر شد.