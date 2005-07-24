همايش "خشونت و زنان" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، انجمن پژوهشهاي زنان بريتانيا برگزار كننده اين همايش است.

به نظر برگزار كننده اين همايش شواهد و اخبار نمايانگر اين مهم هستند كه نسبت نزديك و تنگاتنگ و البته پيچيده اي ميان جنسيت و خشونت وجود دارد.

با اين همه ، براي آنكه اين مدعا ثابت شود نياز است كه آماري دقيق از خشونت نسبت به مردان نيز در دست باشد و يكي از اهداف اين همايش آن است كه اين دو نسبت را به مقايسه بنشيند.

در اين راستا علاوه بر آنكه تعريف خشونت مورد توجه است انواع و اقسام آن نيز در محوريت بحث قرار خواهند داشت.

پاره اي از زناني كه در اين همايش سخنراني خواهند كرد عبارتند از : هاله افشار ( از دانشگاه يورك) ، شارون اولدز ( از دانشگاه نيويورك) و ورا برايد ( عضو پارلمان انگلستان).

