دعوت كره شمالي از بوش و رايس براي سفر به پيونگ يانگ

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كره شمالي اعلام كرد كه اين گام را در راستاي عادي سازي روابط با آمريكا برداشته است.

خبرگزاري كيودو به نقل از منابع ديپلماتيك اعلام داشت كه پيام كره شمالي در تماسي كه در اواخر ژوئن بين گفتگو كنندگان اين دو كشور در نيويورك برقرار شد و در آن "جوزف دي تراني" فرستاده ويژه آمريكا در امور كره شمالي و "ري گون" رئيس امور آمريكا در وزارت خارجه كره شمالي به آمريكا منتقل شده است .

كره شمالي در اين ديدار به آمريكا گفته است كه آماده است تا نه تنها بوش يا رايس را بپذيرد بلكه بوش پدر را نيز به عنوان نماينده آمريكا مي پذيرد .

همچنين خبرگزاري كيودو گزارش مي دهد كه آمريكا نيز در واكنش به اين مطلب خواستار اعزام نماينده و مقامات ارشد كره شمالي به واشنگتن شده است ليكن با عنايت به اينكه پيونگ يانگ نسبت به حسن نيت آمريكا در صدور ويزا براي مقام كره شمالي شك داشته گفتگوها بدون نتيجه پايان يافته است.

شايان ذكر است كه تنها راه تماس مستقيم و دوجانبه بين كره شمالي و آمريكا تنها از طريق سازمان ملل در نيويورك مي باشد كه نمايندگان اين كشور انجام مي دهند .

لازم به ياد آوري است مدتي است گفتگوهاي شش جانبه با شركت كشورهاي ژاپن، آمريكا، روسيه، كره جنوبي، كره شمالي و چين برگزار مي شود و با وجودي كه سه دوره از اين گفتگوها برگزار شده است اما هنوز به نتيجه ملموسي منجر نشده و دور چهارم آن نيز با اعلام آخرين وضعيت هسته اي از سوي پيونگ يانگ مدتي بود كه متوقف شده بود ليكن اخير كره شمالي اعلام كرده كه به اين گفتگو باز خواهد گشت و در پي اين اعلام بود كه قرار بر اين شد تا دور چهارم اين گفتگو ها روز سه شنبه در پكن پايتخت چين از سر گرفته شود.



شايان ذكر است كه در حال حاضر نمايندگان شركت هاي گفتگو كننده در حال ورور به پكن هستند و اين در حاليست كه كره شمالي همچنان به كنارگذاشتن سياست خصكانه عليه اين كشور از سوي واشنگتن تاكيد دارد.