نامه اعتراض دانش آموختگان دانشگاه شهید عباسپور به مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس توافق دو دانشگاه صنعت آب و برق و شهید بهشتی، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) طبق مصوبه وزارت علوم به عنوان پردیس فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی فعالیت خواهد کرد.

در این میان، این الحاق حاشیه های در بر داشت که یکی از آنها اعتراض دانش آموختگان این دانشگاه است که طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی خواهان لغو الحاق عباسپور به شهید بهشتی شده اند.

بخشهایی از متن این نامه به این شرح است:

" نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: ادغام غیر قانونی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

با سلام و تحیت

آنچه موجب نگارش این نامه و تصدیع وقت حضرتعالی شده، مصوبه مورخ 24/01/92 شورای گسترش آموزش عالی، مبنی بر الحاق دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) به دانشگاه شهید بهشتی، تحت عنوان "دانشکده های فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی" است که طی نامه شماره 30584/22/2 مورخ 05/03/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، به دانشگاههای فوق الذکر ابلاغ گردیده است.

دو اصل اساسی در ادغام موفق یک مؤسسه در سازمان یا مؤسسه ای دیگر، یکی همنوایی و تطابق دو مؤسسه بلحاظ مأموریت و کارکرد و دیگری اصل اساسی هزینه– منفعت انجام ادغام است.

به اذعان بسیاری از مدیران ارشد وزارت نیرو و فعالان این صنعت، دانشگاه صنعت آب و برق در سالهای پربار فعالیت خود هزاران دانش آموخته با آموزشهای کاربردی و مرتبط با صنعت را تربیت و روانه عرصه سازندگی کشور نموده و از این رهگذر خدمات شایان و درخور توجهی را به صنعت آب و برق کشور ارزانی داشته است.

نکته دیگری که لازم است بدان اشاره شود این است که در خصوص چند دانشگاه تراز اول کشور، متأسفانه تاکنون روند بگونه ای بوده که عمدتاً نخبگان کشور و رتبه های برتر کنکور را جذب و پس از صرف هزینه های قابل توجه، بخش عمده ای از فارغ التحصیلان آنها جلای وطن نموده و عملاً کشور از خدمات دانش آموختگان آنها آنچنان که باید، بهره نبرده است، لکن در خصوص دانشگاه صنعت آب و برق، روند کاملاً متفاوت بوده و خوشبختانه تا کنون بیش از 95% فارغ التحصیلان این دانشگاه در کشور عزیزمان و عمدتاً در صنعت آب و برق مشغول بکار و ایفای نقش در راه سازندگی و آبادانی کشور می باشند.

براستی در شرایطی که از یکسو با گسترش روز افزون این صنعت بزرگ مواجهیم، و از سوی دیگر اغلب صاحبنظران کشور کراراً بحث منفک بودن صنعت و دانشگاه را بعنوان یکی از مهمترین چالشهای اصلی آموزش عالی و صنعت کشور مطرح می نمایند، با کدامین استدلال تنها مجموعه آموزشی تخصصی وزارت نیرو به عنوان دومین وزارتخانه حیاتی کشور، بدون توجه به آسیبها و مضرات غیرقابل جبران آن برای صنعت بزرگ آب و برق، منحل و ادغام می گردد؟!

تفاوت ماهیت اهداف و مأموریتهای وزارت علوم با اهداف کاربردی مورد نظر مراکز آموزشی وابسته به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی، موضوعی است که نبایست دور از نظر نگاه داشته شود، چرا که اساساً وزارت علوم به ظرایف و دقایق آموزشهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی کمتر توجه نموده و تعهد چندانی نیز به تامین نیازهای حال و آینده این وزارتخانه ها برای خود قائل نیست. سرفصلها و موضوعات آموزشی دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم بر اساس معیارهای مدنظر آن وزارتخانه انتخاب می شوند و طبعاً نظرات و نیازهای سایر دستگاههای اجرایی چندان در آنها جایگاهی نخواهند داشت. از این رو وزارتخانه بزرگی همچون نیرو با این حجم و تنوع فعالیتها و اهمیت و حساسیت خدماتی که ارائه می دهد، می بایست دارای استراتژی مشخص و قابل اتکایی در تأمین نیروی انسانی متخصص، مخصوصاً در حوزه بهره برداری از تأسیسات بوده و علی القاعده برای این موضوع نمی تواند صرفاً به آموزشهای ارایه شده توسط وزارت علوم اتکا نماید.

هویت علمی و زادگاه دانشی افراد جامعه به همان اندازه حائز اهمیت است که هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها. تخریب و سلب ماهیت میراث های علمی یک جامعه به همان اندازه مخاطره انگیز است که تخریب میراث های فرهنگی آن جامعه. حال آیا این سؤال بجایی نیست اگر پرسیده شود، با توجه به ادغام صورت گرفته اساساً چه تدبیری برای امحاء هویت دانشگاه صنعت آب و برق و چندین هزار دانش آموخته این دانشگاه رو به رشد اندیشیده شده و آیا اگر فلسفه این مصوبه، استفاده حداکثری از فضا و امکانات این دانشگاه است، بهتر نبود به جای ادغام، به راهکارهای دیگری همچون تقسیم فضای فیزیکی این دانشگاه، پرداخته می شد؟

چالشهای قانونی و سوابق بحث انتزاع و ادغام دانشگاه

مطابق مصوبه شورای عالی اداری مورخ 19/9/90 مقرر شده بود که دانشگاه شهید عباسپور از وزارت نیرو منتزع و به وزارت علوم الحاق گردیده و ساختمانهای این دانشگاه نیز بصورت اجاره 99 ساله در اختیار وزارت علوم قرار گیرد. به عبارتی مطابق مصوبه قرار بر این بوده است که دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)، بعنوان یک دانشگاه مستقل و زیر نظر یک هیات امناء مشخص فعالیت خود را ادامه دهد، نه اینکه این دانشگاه در دانشگاه دیگری ادغام و یا به عبارت بهتر منحل گردد! کما اینکه آنگونه که در نامه شماره 100/50/71348 مورخ 19/11/89 وزیر محترم نیرو به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس جمهور نیز صراحتاً ذکر شده بود وزارت نیرو مشروط به رعایت نکته زیر با انتقال دانشگاه شهید عباسپور به وزارت علوم موافقت نموده است:

" تداوم و توسعه بهره برداری از دانشگاه ایجاد شده در راستای رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی، و فناوری صنعت آب و برق بنام دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور "

متأسفانه این پیش شرط بسیار مهم و حیاتی وزارت نیرو برای موافقت به انتقال این دانشگاه، نقض شده و بنابراین این ادغام و یا به عبارت بهتر، انحلال دانشگاه شهید عباسپور، خلاف قانون بوده و مسلماً موجب بروز چالشهای جدی و لطمات جبران ناپذیری به وزارت نیرو که صدها تأسیسات عظیم همچون سدها، نیروگاهها خطوط انتقال آب و برق و... را اداره می نماید، خواهد شد.

بر اساس قانون اصلاح ماده(53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال مؤسسات و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه این روال قانونی در خصوص ادغام دانشگاه صنعت آب و برق طی نشده و بنابراین مصوبه مذکور غیرقانونی می باشد.

نمایندگان محترم؛ بی شک لطمات و صدمات ناشی از فقدان این دانشگاه و نتایج تصمیمِ غیرقانونی و خلق الساعه ای که با کج سلیقگی و بدون توجه به اصل هزینه- منفعت، حکم به انحلال یکی از پویاترین مراکز علمی و کاربردی کشور داده است، در یکی دو سال قابل مشاهده نخواهد بود و در صورتی که تصمیمی عاجل مبنی بر لغو مصوبه ادغام این دانشگاه اتخاذ نگردد، به مرور زمان خلاء غیرقابل جبران آن آشکار و گریبانگیر صنعت خواهد شد.

امید است با درایت و دستور اقدام به موقع حضرتعالی، ضمن لغو تصمیم غیرکارشناسانه مورخ 24/01/92 شورای گسترش آموزش عالی، از وارد آمدن لطمات جبران ناپذیر به صنعت آب و برق کشور جلوگیری و زمینه رشد و اعتلای بیش از پیش این صنعت حیاتی کشور فراهم شود."