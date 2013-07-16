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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۷:۱۷

آبگیری17 سد جدید مهر ماندگار تا پایان 92

آبگیری17 سد جدید مهر ماندگار تا پایان 92

17 سد در قالب مهر ماندگار و با حجم مخزن 5 میلیارد و 872 میلیون مترمکعب به بهره برداری رسید و تا پایان سال جاری نیز 17 سد دیگر آبگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری و آبگیری سدهای طرح مهر ماندگار تا پایان امسال، شمار سدهای کشور به 178 سد با حجم مخزن 54 میلیارد و 121 میلیون مترمکعب خواهد رسید.

تا پيش از آغاز اجرای طرح هاي مهر ماندگار، 125 سد با حجم مخزن 41 ميليارد و 912 ميليون مترمكعب در كشور به بهره برداري رسيده بود كه با آبگيري و بهره برداري از طرح هاي مهر ماندگار، شمار سدهاي كشور تا پايان سال جاري به 178 سد مي رسد.

بر اساس اين گزارش، در قالب طرح هاي مهر ماندگار تاكنون 17 سد و دو تونل با حجم مخزن 5 ميليارد و 872 ميليون مترمكعب به بهره برداري رسيده است. همچنين 3 سد با حجم مخزن 158 ميليون مترمكعب آماده بهره برداري است.

بر اين اساس، 9 سد با حجم مخزن 4 ميليارد و 620 ميليون مترمكعب در قالب طرح هاي مهر ماندگار تاکنون آبگيري شده و تا پايان تيرماه جاري نيز، 5 سد با حجم مخزن 163 ميليون مترمكعب آماده آبگيري است.

همچنين تا پايان سال جاري، 17 سد طرح مهر ماندگار با حجم مخزن يک ميليارد و 396 ميليون مترمكعب آبگيري مي شود و به اين ترتيب مجموع سدهاي كشور به 178 سد با حجم مخزن 54 ميليارد و 121 ميليون مترمكعب خواهد رسيد.

کد مطلب 2097508

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