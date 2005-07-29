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۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۰

معاون اجتماعي سازمان مديريت درگفت وگو با"مهر" خبر داد:

اجراي سه طرح بيمه روستايي با هزينه اي بالغ بر360 ميليارد تومان

اجراي سه طرح بيمه روستايي با هزينه اي بالغ بر360 ميليارد تومان

معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: تا پايان سال جاري سه طرح بيمه روستايي با هزينه اي بالغ بر360 ميليارد تومان اجرا خواهد شد.

عبدالحميد معافيان درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي"مهر" درخصوص برنامه هاي چترحمايتي، گفت: وزارت رفاه و تامين اجتماعي براساس قانون جامع رفاه اجتماعي موظف است مجموعه خدمات مستمري را به اقشارآسيب پذير جامعه ارائه كند كه اين فعاليت ها تحت عنوان چترحمايتي مطرح و به تصويب هيئت وزيران رسيده است.

وي اقشار شامل اين چتررا فقرا، سالمندان، مستمندان، معلولين، كودكان وخانواده هاي بي سرپرست عنوان كرده وافزود: بر اساس اين طرح، اين اقشار از حمايت ها وخدمات تغذيه اي، بهداشتي، آموزشي و توان بخشي بهره مند شده وبودجه اين طرح ها نيزازمنابع مالي دولتي تامين خواهد شد.

معافيان با اشاره به اينكه منابع مالي اين طرح ها گوناگون است، اظهارداشت: در سال جاري 400 ميليارد ريال براي چتر حمايتي اختصاص يافته است.

وي از اجراي بيمه روستايي در كشوربراي اولين بارخبرداد و تاكيد كرد: براساس اين طرح، تمام روستاييان تحت پوشش بيمه روستايي قرارخواهند گرفت وطي سال جاري سه هزارو200 ميليارد ريال براي براي تحقق اين امرهزينه خواهد شد.

معافيان افزود: طي سال جاري بيمه اجتماعي روستاييان وبيمه بازنشستگي روستاييان نيز به ترتيب با مبالغ 300 و100 ميليارد ريال در كشور اجرا خواهد شد.

وي با بيان اينكه مقدمات و بستر اجرايي و قانوني اين طرح ها آماده شده است، تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزي ها اين طرح ها تا پايان سال اجرا خواهند شد اما موفقيت اين طرح ها به همكاري و استقبال روستاييان بستگي دارد كه بايد با فعاليت هاي گوناگون  دولت و رسانه ها  محاسن اين طرح ها را به درستي درك نمايند.

معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در پايان خاطرنشان كرد: به دليل اينكه وزارت رفاه وتامين اجتماعي، تازه تاسيس است اين منابع تازه دربودجه در نظر گرفته شده كه از طريق اين وزارتخانه تخصيص خواهد يافت.    

کد مطلب 209752

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