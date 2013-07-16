ظرفیت سرمایه گذاری در اردبیل احصا و معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي انصاري عصر دوشنبه در جلسه تبيين روش ها و شيوه هاي تحقق حماسه اقتصادي و تشكيل كارگروه اقتصادي استان افزود: در سال حماسه اقتصادي و حماسه سياسي لازم است این ظرفيت ها در بخش هاي مختلف شناسایی و معرفي شوند.

وی در همین راستا از دستگاه هاي اجرايي و اقتصادي استان خواست گزارشي از وضع موجود دستگاه خود در شاخص هاي اقتصادي و پيش بيني هاي انجام شده براي ارتقاء آن شاخص ها و ظرفيت هاي سرمايه گذاري در بخش خود را به صورت منسجم ارايه کنند.

مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري اردبیل تاکید کرد که این شاخص ها پس از جمع بندي و بررسي هاي لازم در راستاي ايجاد جهش در شاخص هاي اقتصادي در حوزه عملكردي آن دستگاه مورد استفاده قرار می گيرد.

وی همچنین به نامگذاري پنج سال متوالي از سوي مقام معظم رهبري با موضوع اقتصاد اشاره کرد و متذکر شد: اين نامگذاري ها از سوي رهبر نظام نشان مي دهد كه موضوع اقتصاد در شرايط كنوني داراي اهميت زیاد بوده و از جايگاه ويژه اي برخورداراست.

انصاری با بيان اينكه تحقق جهش صادرات و رونق اقتصادي استان نيازمند برنامه ريزي صحيح و منسجم دستگاه هاي اجرايي است، یادآور شد: افزايش توليد به رشد و رونق اقتصادي كشور كمك مي كند.

به گفته وی در این صورت مي توان با استفاده بهينه از قابليت ها، امكانات، توانمنديهاي موجود در راستاي توسعه مبادلات بازرگاني و روابط خارجي استان با كشورهاي همسايه گام هاي موثرتري برداشت.