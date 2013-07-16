برپایی 12 محفل انس با قرآن با تلاوت قاری مصری در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده با اشاره به برگزاری محافل انس با قرآن کریم در سطح استان گفت: در ماه رمضان غیر از برگزاری محافل انس با حضور قاریان، حافظان و گروههای مدیحه سرایی استانی، کشوری و بین المللی، 12 محفل انس با قرآن کریم با تلاوت قاری مصری برگزار می شود.

وی افزود: قاری مصری استاد عادل الباز سالم السید، از دوم تا پنجم مرداد ماه برابر با 15 تا 18 ماه مبارک رمضان در محافل انس با قرآن در شهرهای مازندران به تلاوت قرآن کریم خواهد پرداخت.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده این قاری مصری در شهرهای رامسر، تنکابن، چالوس، نور، محمودآباد، آمل، بابل، بابلسر ، قائم شهر، نکا، گلوگاه و سورک به تلاوت قــرآن کریم خواهد پرداخت.

جذب 6000 نوجوان در نشاط معنوی مازندران

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور مازندران از جذب شش هزار نوجوان در طرح نشاط معنوی در امامزادگان و بقاع متبرکه خبر داد.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری اظهار کرد: طرح نشاط معنوی امسال در 119 بقعه متبرکه از دهم تیرماه آغاز شده است.

وی افزود:در این طرح 2590 دانش آموز در مقطع ابتدایی 1910 دانش آموز در مقطع راهنمایی و 1500 دانش آموز در مقطع دبیرستان و بالاتر جذب و در کلاسهای این طرح مشغول به فعالیت و آموزش شدند.

معافیت مالیاتی موقوفات و نذورات بقاع و اماکن متبرکه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از معاف مالیاتی عواید موقوفات و نذورات، پذیره و هدایای اماکن و بقاع متبرکه خبر داد.

حجت الاسلام ستار علیزاده گفت: براساس حکم بندهای الف و ح ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)، آستان امام خمینی (ره )، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت موقوفات معاف هستند.

وی افزود: قسمتی از درآمدهای این اماکن متبرکه که توسط بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و استان به مصرف عمران موقوفات برسد و همچنین آن قسمتی از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف امور مصرحه قانون موصوف برسد از پرداخت مالیات معاف هستند.