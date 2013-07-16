فرهنگ مطالعه و پژوهش در حوزه دین و اخلاق ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی شامگاه دوشنبه در نشستی با جمعی از فعالان هنری در عرصه هنر انقلاب و دفاع مقدس مازندران اظهار داشت: حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس وظیفه همه کسانی بوده که دغدغه دین و ارزشهای اسلامی را دارند و حوزه هنری به عنوان یک نهاد برخواسته از دل انقلاب، با اتکا به توان هنرمندان دلسوز و متعهد تمام تلاش خود را در جهت حفظ و گسترش این ارزشهای به کار گرفته است.



وی با اشاره به اوضاع کنونی فرهنگ در کشورهای اسلامی و مقایسه آن با تلاش های خصمانه و استعمارگران افزود: مصرف گرایی، تجمل گرایی، بی حجابی و بی بندباری اجتماعی مشخصه های بارز فرهنگ غربی است که متاسفانه امروزه می توان آن را به وضوح در کشورهای اسلامی دید.

معصومی گرجی، غفلت فرهنگی و بی توجهی به ارزشهای اسلامی را روزنه ورود فرهنگ غربی به این جوامع دانست و گفت: غفلت فرهنگی، حاصل بی توجهی به داشته های فرهنگی است و این خود از دلایل مهم گرایش به سمت الگوهای غربی در جوامع اسلامی محسوب می شود، به گونه ای که در غالب کشورهای اسلامی، نه تنها تقلید از غرب و مظاهر غربی مشخصه های پیشرفت تلقی می شودبلکه با کمال تأسف در مقابل رعایت نشدن بارزترین و بدیهی ترین اصول دینی هیچگونه حساسیتی دیده نمی شود.



وی سستی در امور دینی و بی توجهی به اخلاق اسلامی را ناشی از نبود فرهنگ مطالعه و پژوهش در حوزه دین و اخلاق دانست و افزود: تفکر و تدبر در آیات قرآن و علوم حقیقی همیشه مورد تاکید بزرگان و عالمان دین به عنوان یک امر ضروری بوده است و لذا این موضوع باید بعنوان موثرترین راه در مقابله با هجمه های فرهنگی از جمله رواج فرقه های دروغین، دین گریزی، شیطان پرستی مورد توجه قرار گیرد، تا دین نه به عنوان میراث گذشتگان بلکه به عنوان یک نیاز حیات بخش شناخته شود.



معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری مازندران با اشاره به پیشینه پربار فرهنگی و هنری در کشور گفت: اصالت فرهنگی در کشور ریشه در اخلاق و آموزه های دینی دارد و همین ویژگی سبب شده تا در هر رویداد تاریخی مربوط به کشورمان، جلوه هایی بدیع و ماندگار از اخلاق اسلامی پدید آید که از آن جمله می توان به حماسه آفرینی ملت در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد.



وی، از دفاع مقدس بعنوان گنجینه ای سترگ و سرمایه معنوی بی پایان یاد کرد و افزود: هشت سال دفاع مقدس، میدان جلوه گری جوانان مومن و دلداده ای بود که به فرموده حضرت امام (ره ) ره صد ساله عرفان را یک شبه پیمودند.



معصومی گرجی با تاکید بر استخراج علوم حقیقی و انقلابی از این رویداد عظیم تاریخی کشور بعنوان نعمت الهی، گفت: از حماسه هشت سال دفاع مقدس می توان در جهت تقویت فرهنگ دینی و اجتماعی در جامعه بهره های فراوان برد و ضمن تقویت روحیه حماسه و نشاط در جامعه، کشور را در مقابل هجمه های فرهنگی بیگانگان مصون و بیمه کرد.