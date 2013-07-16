گزینش بر اساس شایسته سالاری عاملی اساسی برای جذب هیئت علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد امامی، دوشنبه شب در خصوص جذب هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، اظهار کرد: توانایی و صلاحیت علمی افراد و عدالت و گزینش بر اساس شایسته سالاری از ملاک های جذب هیئت علمی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی است.

وی سپس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نیمه دوم تیرماه خبر داد و افزود: در فراخوان اخير برای 15 نفر اعلام نیاز شد که در مجموع 71 نفر ثبت‌نام و از این بین 64 نفر واجد شرایط اولیه برای شرکت در مصاحبه و 7 نفر دیگر نیز به دلایلی چون نقص در مدارک یا نبود تناسب بین مدرک تحصیلی و رشته مدنظر در همان مرحله اول حذف شدند.

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم اسلامی رضوی تصریح کرد: مراحل جذب اعضای هیئت علمی به دو بعد احراز صلاحیت علمی افراد و احراز صلاحیت عمومی توسط مراجع ذی‌صلاح تقسیم بندی می شود.

حجت الاسلام امامی با تاکید بر اینکه بررسی صلاحیت عمومی افراد پس از احراز صلاحیت علمی صورت می‌گیرد، افزود: برای احراز آن باید پرونده افراد به کمیته جذب وزارت علوم ارسال شود.