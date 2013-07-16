زمین 10 هکتاری ساخت کمپ تیم های ورزشی در آمل تامین شد

عیسی افشنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف جدی باشگاه پیام صنعت آمل، حضوری قدرتمندانه در مسابقات امسال لیگ دسته دوم کشور است، افزود: از چندی قبل تست گیری از بازیکنان جوان و مستعد زیر نظر حسین قزلسفلو مدیر فنی تیم پیام صنعت آمل از بازیکنان فصل گذشته و تعدادی دیگر از بازیکنان معرفی شده انجام و بازیکنان مورد نظر در پست های مختلف جذب شدند.

مدیرعامل پیام صنعت آمل (کاچیلا) به دغدغه جدی این تیم در رقابتهای لیگ دسته دوم به نیمه کاره بودن ورزشگاه شهید چمران این شهرستان اشاره کرد و گفت: پیگیر اتمام هر چه سریعتر ورزشگاه شهید چمران آمل پس از گذشت بیش از شش سال از زمان تخریب تا بازسازی نهایی آن هستیم اما به ناچار بازیهای امسال در ورزشگاه کارگران آمل برگزار خواهد شد.

مدیرعامل تیم فوتبال پیام صنعت آمل، از واگذاری زمین 10 هکتاری برای ساخت کمپ تیم های ورزشی در این شهرستان با هدف برپایی اردوهای آماده سازی و امکانات تمرینی خبر داد.

افشنگ گفت: خوشبختانه زمین مورد نظر از اداره امور آب شهرستان آمل تحویل و واگذاری آن در دفترخانه ثبت اسناد به صورت رسمی ثبت شد.

وی افزود: باشگاه پیام صنعت آمل که فعالیت خود بر محور خودکفایی و درآمدزایی برنامه ریزی و آغاز کرده از فصل گذشته به دنبال احداث آن بوده و برای تکمیل آن از محل فروش سهام و مشارکت هوادران اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل تیم فوتبال پیام صنعت آمل، از تمدید قرار این باشگاه با سرمربی و دیگر اعضای کادر فنی فصل گذشته تیم خبر داد و تصریح کرد: با نتایج خوبی که حسین ولی نژاد به عنوان سرمربی در فصل گذشته با تیم پیام صنعت آمل کسب کرده و سبب صعود تیم به رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور شده، اعضای هیئت مدیره باشگاه را مجاب کرد تا قرارداد این مربی تمدید شود.

افشنگ افزود: برای فصل جدید محمود محمودی و منصورسعیدی" از مربیان فصل گذشته تیم پیام تمدید شد و رضا حاج اسبویی از مربیان خود فوتبال استان برای تقویت کادر فنی جذب شد.



تیم فوتبال پیام صنعت آمل، در نخستین فصل حضور خود در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور در سال گذشته و امسال جواز حضور در رقابتها لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور را کسب کرد.