خانواده ها نسبت به جایگاه ازدواج در اسلام بی اطلاع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی شامگاه دوشنبه در جشن رمضان ساری با بیان اینکه عدم شناخت خانواده ها نسبت به جایگاه ازدواج در اسلام سبب کاهش این سنت حسنه در جامعه شده است، افزود: نیاز است همه آحاد مردم به فرامین اسلام و پیامبران درباره تشکیل خانواده آگاهی یابند.

وی، تاسیس کمیته امدادبه فرمان امام خمینی (ره) را یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: این نهاد تاکنون نقش مهمی در شکل گیری و ترویج ازدواج های آسان داشته است.

قاسمی، عدم شناخت معارف دینی را یکی از مشکلات جامعه امروز دانست و تصریح کرد: اگر اقشار مختلف مردم نسبت به جایگاه ازدواج در دین اسلام آگاهی داشته باشند، خانواده ها در چگونگی برگزاری مراسم ازدواج سخت گیری نخواهند کرد.

300 مددجو در انتظار جهیزیه کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری نیز با اشاره به اینکه ازدواج سنت اسلام است گفت: متأسفانه امروزه هزینه های سنگین عروسی سبب شد که جوانان میل و رغبت کمتری برای تشکیل خانواده داشته باشند.

قنبر بریمانی، ترویج ازدواج های ساده و آسان با مهریه مناسب را راه حل رفع مشکلات ازدواج جوانان دانست و افزود:ب ه همین دلیل کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال 70 تاکنون مسؤلیت تهیه جهیزیه برای جوانان نیازمند را برعهده گرفت.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از بین 660 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد 360 نفر با اهدای جهیزیه راهی خانه بخت شدند، تصریح کرد: 300 نفر در نوبت دریافت جهیزیه هستند.

بریمانی با بیان اینکه کمیته امداد 40ساعت آموزش پیش از ازدواج برای زوجهای تحت حمایت خود در نظر می گیرد گفت: تحقیقات نشان داده که افزایش میزان آگاهی جوانان نسبت به ازدواج در کاهش رشد طلاق در جامعه تاثیر گذار است.

در پایان مراسم جشن گلریزان به منظور تهیه جهیزیه نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد برگزار که نزدیک به 300 میلیون تومان از سوی این مددکاران اهد اشد.